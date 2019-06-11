Внимание: в домах на нескольких улицах в Мустамяэ этой ночью не будет горячей воды

Предприятие теплоэнергии Utilitas с позднего вечера вторника до утра среды будет ремонтировать теплотрассу в районе Эхитаяте-теэ и Мустамяэ-теэ в Таллинне.
Utilitas приступит к работам в 22 часа во вторник и завершит их не позднее 6 часов утра в среду, сообщил пресс-секретарь компании. В это время будет нарушена подача горячей воды:
- в домах с четными номерами по адресу Эхитаяте-теэ, 11, 13, 40, 44, 48 – 60;
- в домах с нечетными номерами по Мустамяэ-теэ, 183 – 187, 191 – 201;
- Акадеэмиа-теэ, 2;
- Кескузе, 20, 22.
Utilitas проинформировал управляющих зданиями об отключении горячей воды. Информация об отключении доступна на сайте Utilitas или по инфотелефону Таллинна 1345.