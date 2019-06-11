Немцы разнесли по кусочкам сборную Эстонии

Мартин Рейм обещал забетонировать обоону так, что немцам не удастся взломать ее. Бетона хватило лишь на 10 минут, а там, как ни старался Лепметс, ничем помочь уже не мог команде.

Рейс, Горецка, Гюндоган, Гнарби, Рейс за 27 минут поставили вопрос о квалификации эстонских игроков... У сборной Эстонии лишь Лепметс показывал заряженность на борбу и никак не хотел пропускать, отражая удары немцев, да пару раз сверкнули Зенев с Васильевым. На этом в принципе и все.

Немцы во втором тайме снизили обороты практически до нулевой отметки, однако и этого хватило для двух защитнных мячей в наши ворота и двух незащитанных из-за офсайда.

Антирекорд сборная Эстонии установила, - пропустив в самой концовке встречи гол от Лероя Сане.