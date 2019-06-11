Видео: британские истребители с базы Эмари сопроводили российские самолеты

Базирующиеся на авиабазе в Эмари британские истребители в понедельник вечером поднялись в воздух, чтобы сопроводить транспортные самолеты военно-воздушных сил России, летевшие поблизости от воздушной границы Эстонии.
По сообщению Министерства обороны Великобритании, 10 июня два истребителя Eurofighter Typhoon, охраняющие воздушное пространство Эстонии, сопроводили два транспортных российских самолета.
В последний раз британские истребители сопровождали российские самолеты 30 мая. Тогда пять военных самолетов направлялись в Калининградскую область со стороны Санкт-Петербурга.
RAF Typhoons based in Estonia have scrambled to intercept two Russian transport aircraft.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 11, 2019
The RAF is deployed in Estonia in support of the NATO Baltic Air Policing mission.
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