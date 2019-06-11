Вт, 11.06.2019
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Видео: британские истребители с базы Эмари сопроводили российские самолеты

Hispaania õhujõududele kuuluvad hävitajad Eurofighter. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Andrew Winning

Базирующиеся на авиабазе в Эмари британские истребители в понедельник вечером поднялись в воздух, чтобы сопроводить транспортные самолеты военно-воздушных сил России, летевшие поблизости от воздушной границы Эстонии.

По сообщению Министерства обороны Великобритании, 10 июня два истребителя Eurofighter Typhoon, охраняющие воздушное пространство Эстонии, сопроводили два транспортных российских самолета.

В последний раз британские истребители сопровождали российские самолеты 30 мая. Тогда пять военных самолетов  направлялись в Калининградскую область со стороны Санкт-Петербурга.

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