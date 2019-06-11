Таллинн выделит почти миллион евро на реставрацию церквей

Церкви Таллинна получат в нынешнем году на реставрацию из городского бюджета почти миллион евро. Сегодня, как сообщил мэр Таллинна Михаил Кылварт, был подписан договор на выделение самой большой суммы в 350 тысяч евро - на реставрацию башни и западного фасада церкви Олевисте. Общая стоимость реставрации - 480 тысяч евро. Недостающие 130 тысяч выделяет, со своей стороны, приход церкви.
Михаил Кылварт отметил, что с 2016 по нынешний год на восстановление исторических сакральных зданий Таллинна город выделил 2,4 миллиона евро. В течение нескольких лет город поддерживал реставрацию Казанской церкви, на что были выделены более 600 тысяч евро. В обновление Ныммеской Рахуской церкви вложены 230 тысяч евро, в восстановление католической церкви - почти 200 тысяч. Еще около 175 тысяч были выделены Карловской церкви и более 100 тысяч - Коплиской Никольской церкви. Большая, занявшая многие годы работа проведена в старообрядческой молельне и Пеэтелевской церкви.
Приход Святодуховской церкви планирует с помощью города начать в нынешнем году исследование и консервацию складного алтаря, которому 540 лет. Его консервация - дело трудоемкое, которое предполагается закончить в 2024 году. Алтарь церкви Святого Духа - произведение резчиков и живописцев позднего средневековья общеевропейского значения, изготовленный в мастерской любекского мастера Бернта Нотке. Причем и авторство, и дата изготовления алтаря - 1483 год подтверждены, что редкость, документально. Одновременно в храме реставрируется 90-летний орган, который создал в 1927-1929 годах Август Артур Теркманн.
Программа ренессанса церквей Таллинна была принята в 2001 году. За десять лет были отреставрированы с участием города 22 храма и находящиеся в них памятники культуры, на что столица выделила 102 миллиона крон, т.е. 6,5 миллиона евро. После перерыва в несколько лет программа была в 2016 году возобновлена, но в небольших объемах. Однако уже в прошлом году объем субсидий составил почти миллион евро.
В рамках программы инициированы и две крупномасштабные программы исследования и реставрации церковных произведений искусства. Так, поддержаны были исследование алтаря и кафедры Домского собора, связанных с проектом изучения творчества Христиана Аккерманна.