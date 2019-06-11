Вт, 11.06.2019
Если мэра интересует имидж Таллинна, он мог бы спросить себя, какое мы произведем впечатление, если похерим эту возможность. Юхан Рауд

Таллинн выделит почти миллион евро на реставрацию церквей

Церковь Олевисте.

ФОТО: Albert Truuväärt

Церкви Таллинна получат в нынешнем году на реставрацию  из городского бюджета почти миллион евро. Сегодня, как сообщил мэр Таллинна Михаил Кылварт,  был подписан договор на выделение самой большой суммы в 350 тысяч евро -  на реставрацию башни и западного фасада церкви Олевисте. Общая стоимость реставрации - 480 тысяч евро. Недостающие 130 тысяч выделяет, со своей стороны, приход церкви.

Михаил Кылварт отметил, что  с 2016 по нынешний год на восстановление исторических сакральных зданий Таллинна город выделил 2,4 миллиона евро. В течение нескольких лет город поддерживал реставрацию Казанской церкви, на что  были выделены более 600 тысяч евро. В обновление Ныммеской Рахуской церкви вложены 230 тысяч евро, в восстановление католической церкви - почти 200 тысяч. Еще около 175 тысяч были выделены Карловской церкви и более 100 тысяч - Коплиской Никольской церкви. Большая, занявшая многие годы работа проведена в старообрядческой молельне и Пеэтелевской церкви.

Приход Святодуховской церкви планирует с помощью города начать в нынешнем году исследование и консервацию складного алтаря, которому 540 лет. Его консервация - дело трудоемкое, которое предполагается закончить в 2024 году. Алтарь церкви Святого Духа - произведение резчиков и живописцев позднего средневековья  общеевропейского значения, изготовленный в мастерской любекского мастера Бернта Нотке. Причем и авторство, и дата изготовления алтаря - 1483 год подтверждены, что редкость, документально. Одновременно в храме реставрируется 90-летний орган, который создал в 1927-1929 годах Август Артур Теркманн.

Программа ренессанса церквей Таллинна была принята в 2001 году. За десять лет были отреставрированы с участием города 22 храма и находящиеся в них памятники культуры, на что столица выделила 102 миллиона крон, т.е. 6,5 миллиона евро. После перерыва в несколько лет программа была в 2016 году возобновлена, но в небольших объемах. Однако уже в прошлом году объем субсидий составил почти миллион евро.

В рамках программы инициированы и две крупномасштабные программы исследования и реставрации церковных произведений искусства. Так, поддержаны были исследование  алтаря и кафедры Домского собора, связанных с проектом изучения творчества Христиана Аккерманна.

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