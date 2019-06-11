Полиция предупреждает о внимательности: мошенники выманили у мужчины 34 тысячи евро

10 июня в полицию обратился 40-летний житель Кадрина Ляэне-Вируского уезда. Он получил предложение инвестировать на бирже и заработать денег. Мужчина создал аккаунт в интернет-среде и загрузил в компьютер программу, при помощи которых мошенники получили дистанционный доступ к его компьютеру. Под видом инвестиций у мужчины выманили с февраля по май 34 098 евро.
11 июня полиция начала уголовное делопроизводство о случае мошенничества в Нарве. У 68-летней женщины выманили 3185 евро. 20 мая женщине позвонили по телефону и предложили возможность инвестировать и заработать прибыль. По телефону ее проинструктировали, как загрузить в компьютер программу и «покупать» акции.
Полиция просит относиться к подобным предложениям с крайней осторожностью и не соглашаться «инвестировать», не посоветовавшись с близкими, знакомыми или представителями своего банка. Если вы стали жертвой подобного мошенничества, обязательно сообщите об этом полиции.
«Мы видим, что жертвами становятся люди разных возрастов, которые хорошо понимают по-русски, так как «брокеры» общаются, в основном, на русском языке. Ни при каких условиях не надо соглашаться устанавливать на свой компьютер программы AnyDesk или TeamViewer — таким образом вы даете мошеннику «ключ» к своему банковскому счету и другим личным данным», - сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Вячеслав Брайм.