Полиция предупреждает о внимательности: мошенники выманили у мужчины 34 тысячи евро

11 июня полиция начала уголовное делопроизводство о случае мошенничества в Нарве. У 68-летней женщины выманили 3185 евро. 20 мая женщине позвонили по телефону и предложили возможность инвестировать и заработать прибыль. По телефону ее проинструктировали, как загрузить в компьютер программу и «покупать» акции.

Полиция просит относиться к подобным предложениям с крайней осторожностью и не соглашаться «инвестировать», не посоветовавшись с близкими, знакомыми или представителями своего банка. Если вы стали жертвой подобного мошенничества, обязательно сообщите об этом полиции.