В небольших городах Ида-Вирумаа появился спрос на недвижимость, которая до сих пор была никому не нужна

По словам аналитика Arco Vara Михкеля Элисте, рыночная активность городов Иду-Вирумаа сосредоточена на малометражных квартирах. Это связано прежде всего с региональными демографическими факторами, когда население стареет, а пенсионеры хотят переехать в меньшую квартиру.

Подобная тенденция в настоящее время наблюдается во всех малых городах Эстонии, поэтому квартиры на первом этаже, которые были невостребованы, стали очень привлекательным товаром.

«В других частях Эстонии мы можем также видеть, что пожилые люди хотят покинуть загородные дома и переехать в городские квартиры, но их дома часто находятся в очень плохом состоянии, и некоторые коммерческие банки не дают молодым покупателям кредиты на покупку такой недвижимости, а если и дают, то предлагают не очень выгодные условия кредитования», - сказал аналитик.