Ср, 12.06.2019
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  • В небольших городах Ида-Вирумаа появился спрос на недвижимость, которая до сих пор была никому не нужна

В небольших городах Ида-Вирумаа появился спрос на недвижимость, которая до сих пор была никому не нужна

Новости с рынка недвижимости маленьких городов.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja/ Scanpix

В небольших городах увеличился спрос на однокомнатные квартиры и квартиры на первом этаже, передает портал Kodustiil.

По словам аналитика Arco Vara Михкеля Элисте, рыночная активность городов Иду-Вирумаа сосредоточена на малометражных квартирах. Это связано прежде всего с региональными демографическими факторами, когда население стареет, а пенсионеры хотят переехать в меньшую квартиру.

Подобная тенденция в настоящее время наблюдается во всех малых городах Эстонии, поэтому квартиры на первом этаже, которые были невостребованы, стали очень привлекательным товаром.

«В других частях Эстонии мы можем также видеть, что пожилые люди хотят покинуть загородные дома и переехать в городские квартиры, но их дома часто находятся в очень плохом состоянии, и некоторые коммерческие банки не дают молодым покупателям кредиты на покупку такой недвижимости, а если и дают, то предлагают не очень выгодные условия кредитования», - сказал аналитик.

По словам Элисте, предложения о продаже старых частных домов, находящихся в плохом состоянии,  постепенно увеличилось почти во всех малонаселенных районах Эстонии.

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