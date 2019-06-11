Важное судебное решение: болото Тоотси будет выставлено на продажу
Госсуд отказался рассматривать поданные тремя фирмами ветровой энергетики жалобы, в которых требовалось аннулировать решение центра управления государственным лесом (RMK) о продаже объекта недвижимости в Тоотси, пишет BNS.
Во вторник госсуд решил не рассматривать поданные Eleon, Raisner и Eesti Elekter кассационные жалобы.
До сих пор RMK было в порядке первичной правовой защиты запрещено выполнять решение совета и продавать объект в Тоотси.
В мае компании обжаловали решение Таллиннского окружного суда, оставившего в силе решение RMK продать на публичном аукционе участок недвижимости в Тоотси.
В октябре 2017 года совет RMK решил провести отчуждение участка в Тоотси в порядке публичного устного аукциона, поскольку участок не является необходимым для управления государственным лесом.
Участок расположен в деревне Метсакюла волости Пыхья-Пярнумаа, его площадь 160 га, он поделен на 40 кадастровых единиц, из которых 38 детальной планировкой предназначены под установку ветрогенераторов, а два — под вышки для измерения скорости ветра.
Подавшая жалобу фирма братьев Сынаялг Eesti Elekter и предприятие Харри Раудвере Raisner ранее в прессе утверждали, что по их оценке, предложение Eesti Energia исходит из интересов компании Enefit Green, которая хочет построить на этом участке в Тоотси парк ветряков.