Важное судебное решение: болото Тоотси будет выставлено на продажу

Во вторник госсуд решил не рассматривать поданные Eleon, Raisner и Eesti Elekter кассационные жалобы.

До сих пор RMK было в порядке первичной правовой защиты запрещено выполнять решение совета и продавать объект в Тоотси.

В мае компании обжаловали решение Таллиннского окружного суда, оставившего в силе решение RMK продать на публичном аукционе участок недвижимости в Тоотси.

В октябре 2017 года совет RMK решил провести отчуждение участка в Тоотси в порядке публичного устного аукциона, поскольку участок не является необходимым для управления государственным лесом.

Участок расположен в деревне Метсакюла волости Пыхья-Пярнумаа, его площадь 160 га, он поделен на 40 кадастровых единиц, из которых 38 детальной планировкой предназначены под установку ветрогенераторов, а два — под вышки для измерения скорости ветра.