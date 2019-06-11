Платившая самую щедрую зарплату компания ушла из Эстонии

Компания, недавно привлекшая 11 млн евро инвестиций, решила прекратить работу в Эстонии, поскольку здесь было трудно найти нужную рабочую силу, сказал сооснователь стартапа, живущий в Лондоне эстонец Мартин Сало в утреннем эфире радио Äripäev.

Сейчас главный офис компании находится в Лондоне, отделения по продажам - в Нью-Йорке и Бостоне, а за счет привлеченных недавно средств планируется расшириться в направлении Токио.