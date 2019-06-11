Вт, 11.06.2019
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Платившая самую щедрую зарплату компания ушла из Эстонии
Фирма платила работникам 8732 евро!

Realeyes OÜ juhid Mihkel Jäätma ja Martin Salo

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Эстонская стартап-фирма Realeyes, которая еще несколько лет назад платила самую высокую в IT-cекторе Эстонии зарплату, завершила деятельность в стране и теперь сфокусируется на продолжении бизнеса за границей, пишет Äripäev

Компания, недавно привлекшая 11 млн евро инвестиций, решила прекратить работу в Эстонии, поскольку здесь было трудно найти нужную рабочую силу, сказал сооснователь стартапа, живущий в Лондоне эстонец Мартин Сало в утреннем эфире радио Äripäev.

Сейчас главный офис компании находится в Лондоне, отделения по продажам - в Нью-Йорке и Бостоне, а за счет привлеченных недавно средств планируется расшириться в направлении Токио.

По данным Äripäev, еще год назад средняя зарплата в компании Realeyes составляла 8732 евро, что является самым высоким показателем среди подобных компаний в Эстонии.

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