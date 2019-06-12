Операция по уничтожению: боремся с сорняками на участке
Как избавиться от сорняков: орудовать тяпкой на солнцепеке или проще все засыпать мульчей? А может, попробовать черный геотекстиль или запустить культиватор, или — поверить рекомендациям на форумах и внести в почву какой-нибудь чудодейственный препарат от сорняков? Какой метод на самом деле эффективен? Читаем, что советует портал Houzz.
Продуманная планировка участка не оставляет места для активного развития сорняков. Если каждая зона на даче имеет определенное назначение, продуманную схему посадок и мероприятий по уходу, то сорнякам не останется места. Что можно посоветовать?
- Никакого бурьяна! Ухоженный газон, который заполняет свободное пространство. Задерненный сад тоже не даст сорнякам шанса.
- Грядки в приподнятых контейнерах — эффективное средство избавления от сорняков в огороде.
- Отсыпанные дорожки также помогут избавиться от прополки междурядий и сократить количество сорняков в огороде.
- Тщательная подготовка основания для мощения позволяет отложить обработку швов и краев дорожек.
А вот и следующий способ - укрывной, с помощью пленки от сорняков, нетканого материала и мульчи
Применение нетканого укрывного материала, как ни странно, вызывает множество споров. То укрывной материал преподносят как почти магическое средство от сорняков в огороде и в саду, то геотекстиль от сорняков называют шарлатанством. Между тем, применение нетканого материала основано на физиологии растений: жизненные циклы построены на фотосинтезе и без солнечного света, пусть рассеянного, сорняки существовать не могут.
Перекрывая доступ света с помощью геотекстиля от сорняков и используя черный укрывной материал, мы лишаем сорные виды растений шансов на развитие. Поэтому материал белого цвета не подходит — он пропускает солнечные лучи.
Важно выбирать такой укрывной материал от сорняков, который гарантированно не пропускает свет, но пропускает воздух. По этой причине черная пленка — не самый лучший выбор: почва под ней может запревать, создавая благоприятную среду для развития грибковых заболеваний. Лучше использовать не черную пленку, а другой черный материал — мульчирующий спанбонд, а также непроницаемый для света геотекстиль.
Мульча
Мульчирование действует так же, как нетканый материал, перекрывая доступ солнечных лучей к почве. Поэтому в разреженном мульчировании нет смысла. Какой бы мульчирующий материал от сорняков вы ни выбрали, его нужно насыпать толстым слоем. Экономия здесь только принесет вред.
Информация к размышлению
В сущности мульчирование имитирует естественный процесс сохранения опавших листьев в лесу. Обратите внимание, что в густом лесу и в местах, где сохраняется плотный слой лиственного опада, нижний лесной ярус иногда отсутствует вовсе. Травам сложно преодолеть такое покрытие — они или не прорастают совсем, или прорастают позднее.
Все о борьбе с сорняками можно прочитать ЗДЕСЬ.
И следите за нашими публикациями о других способах борьбы с сорняками.