Операция по уничтожению: боремся с сорняками на участке

Продуманная планировка участка не оставляет места для активного развития сорняков. Если каждая зона на даче имеет определенное назначение, продуманную схему посадок и мероприятий по уходу, то сорнякам не останется места. Что можно посоветовать?

Никакого бурьяна! Ухоженный газон, который заполняет свободное пространство. Задерненный сад тоже не даст сорнякам шанса.

Грядки в приподнятых контейнерах — эффективное средство избавления от сорняков в огороде.

Отсыпанные дорожки также помогут избавиться от прополки междурядий и сократить количество сорняков в огороде.

Тщательная подготовка основания для мощения позволяет отложить обработку швов и краев дорожек.

А вот и следующий способ - укрывной, с помощью пленки от сорняков, нетканого материала и мульчи

Применение нетканого укрывного материала, как ни странно, вызывает множество споров. То укрывной материал преподносят как почти магическое средство от сорняков в огороде и в саду, то геотекстиль от сорняков называют шарлатанством. Между тем, применение нетканого материала основано на физиологии растений: жизненные циклы построены на фотосинтезе и без солнечного света, пусть рассеянного, сорняки существовать не могут.

Мульчирование. ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Перекрывая доступ света с помощью геотекстиля от сорняков и используя черный укрывной материал, мы лишаем сорные виды растений шансов на развитие. Поэтому материал белого цвета не подходит — он пропускает солнечные лучи.

Важно выбирать такой укрывной материал от сорняков, который гарантированно не пропускает свет, но пропускает воздух. По этой причине черная пленка — не самый лучший выбор: почва под ней может запревать, создавая благоприятную среду для развития грибковых заболеваний. Лучше использовать не черную пленку, а другой черный материал — мульчирующий спанбонд, а также непроницаемый для света геотекстиль.

Мульча

Мульчирование действует так же, как нетканый материал, перекрывая доступ солнечных лучей к почве. Поэтому в разреженном мульчировании нет смысла. Какой бы мульчирующий материал от сорняков вы ни выбрали, его нужно насыпать толстым слоем. Экономия здесь только принесет вред.

Информация к размышлению В сущности мульчирование имитирует естественный процесс сохранения опавших листьев в лесу. Обратите внимание, что в густом лесу и в местах, где сохраняется плотный слой лиственного опада, нижний лесной ярус иногда отсутствует вовсе. Травам сложно преодолеть такое покрытие — они или не прорастают совсем, или прорастают позднее.

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