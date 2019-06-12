Фото: как превратить балкон в цветущий сад

Рекомендуется выбирать горшки и контейнеры нейтральных цветов из керамики либо дерева. Но также, весьма удобны в использовании специальные пластиковые горшки с выемкой для удобного крепления на перилах балкона.

ФОТО: homester.com.ua

Можно использовать декоративные цветущие растения в сочетании с вьющимися. Этот прием поможет визуально сделать балкон более уютным и даже интимным, поскольку густое озеленение скроет вас от посторонних глаз.

Небольшие открытые балконы с решетчатыми перилами особенно интересно украшать цветами, и делать это лучше с помощью ампельных и полиантовых растений с яркими цветами, которые радуют своим цветением не один месяц.

ФОТО: homester.com.ua