Фото: как превратить балкон в цветущий сад

Оживите вид за окном, высадив на собственном балконе растения с яркими цветами, к примеру, анютины глазки, бегонию всех расцветок, фуксию, предлагает Homester.com.ua.
Рекомендуется выбирать горшки и контейнеры нейтральных цветов из керамики либо дерева. Но также, весьма удобны в использовании специальные пластиковые горшки с выемкой для удобного крепления на перилах балкона.
Можно использовать декоративные цветущие растения в сочетании с вьющимися. Этот прием поможет визуально сделать балкон более уютным и даже интимным, поскольку густое озеленение скроет вас от посторонних глаз.
Небольшие открытые балконы с решетчатыми перилами особенно интересно украшать цветами, и делать это лучше с помощью ампельных и полиантовых растений с яркими цветами, которые радуют своим цветением не один месяц.
Закрепив контейнеры с грунтом на перилах, высаживать можно не только декоративные цветущие растения (бегонию, герань, петунию или ароматную матиолу), но также травы, к примеру, фиолетовый базилик, петрушку, розмарин, чабрец.