Вне дома: 20 июня в Таллинне откроется очередной итальянский ресторан
По случаю открытия нового ресторана каждую пятницу в июле с 16.00 до 17.00 для его посетителей закуски и домашнее вино – бесплатно.
Рестораном управляет Tallink Hotels. Почему именно итальянский ресторан, спросили мы у члена правления фирмы Эвы Ханшмидт-Калмус. Она улыбнулаь: «Итальянская кухня невероятно популярна в Эстонии, и мы решили, что еще один итальянский ресторан не повредит».
В новом ресторане за гастрономические наслаждения и аутентичность кухни отвечает шеф-повар и пиццайоло из Италии Доминико Николино.
«Я жил и работал во многих странах и черпал вдохновение из многих кухонь мира, но мое сердце отдано итальянской кухне. Приготовление любого блюда в Италии обязательно начинается с высококачественных продуктов, которые, благодаря передаваемым из поколения в поколение рецептам и секретам, становятся в наилучшем смысле слова тем, что мы подразумеваем под традиционными итальянскими вкусами, – поведал Николино журналистам. – Как шеф-повар Flavore, я хочу передать максимально чистые нюансы итальянской кухни, поэтому меню состоит из лучших блюд моей родины: это пицца "помодоро", приготовленный из буйволиной моцареллы салат "Капрезе" или сытные тальятелле с рагу из свинины».
Меню в Ristorante Flavore будет сезонным, для приготовления блюд будут использоваться только лучшие сезонные продукты. Для приготовления пиццы установлена классическая печь с каменным подом. По будням в ресторане можно будет воспользоваться обеденными предложениями. Найдут подходящие для себя блюда также вегетарианцы и веганы. Кроме того, есть отдельное детское меню.
Отдельный сюрприз для ценителей вина – специальный диспенсер. Благодаря его интегрированным дозаторам посетители смогут продегустировать широкий ассортимент хороших итальянских вин - от белых и розовых до красных, а также более крепкие напитки итальянского производства. В диспенсере поддерживается оптимальная температура для каждого сорта и вида напитка. Итальянская кухня – это не только пицца, паста и вино, поэтому в ресторане также можно будет насладиться хорошим итальянским кофе.
Всего в зале ресторана 48 посадочных мест, но еще 30 человек поместятся на просторной защищенной от ветра летней террасе. Ресторан Flavore откроется 20 июня.
Ах да, простите нашу забывчивость, а где же находится ресторан?
В центре Таллинна, на Садама,7, в новом здании компании Tallink - между Горхоллом и Котлом культуры - модное нынче место!