Хельме: нельзя допустить, чтобы Эстония только импортировала электроэнергию

Хельме сказал, что сланцевые электростанции по сути остановились из-за совпадения разных обстоятельств, а также добавил, что до сих пор предлагались долгосрочные меры по преодолению кризиса в энергетике, реализация которых займет несколько лет, но необходимо рассмотреть и временные решения, считает министр.

"Прежде всего, мы говорим об увеличении использования биомассы, мы говорим о сохранении стратегического резерва электроэнергии. Это означает, что мы должны быть в состоянии довольно быстро генерировать собственное потребление и в сотрудничестве с соседями найти способ предотвратить демпинг на рынке, когда к российской электроэнергии нет таких экологических требований, которые предъявляются к нашей, поэтому мы не должны допустить, чтобы в Эстонии прекратилось производство электроэнергии", - заявил Мартин Хельме.