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Россияне одержали трудовую победу над Кипром

5913151 11.06.2019 Russia's players celebrate team's goal during the Euro 2020 group I qualifying soccer match between Russia and Cyprus in Nizhny Novgorod, Russia. Alexander Vilf / Sputnik

ФОТО: Alexander Vilf / Sputnik

Отборочный матч Евро-2020 между Россией и Кипром, прошедший в Нижнем Новгороде, завершился победой хозяев 1:0.

Россияне владели преимуществом на протяжении всех 90 минут, предложив сопернику высокий темп игры с которым киприоты не всегда справлялись. Моменты у ворот сборной с острова Афродиты возникали с завидной регулярностью, но отличиться удалось команде Станислава Черчесова лишь единожды, когда на 38-й минуте самый активный игрок россиян Алексей Ионов сумел открыть счет, забив свой третий гол за сборную.

После четырех матчей у россиян девять очков и второе место в группе, которое позволяет отобраться напрямую на Евро-2020.

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