Россияне одержали трудовую победу над Кипром

Россияне владели преимуществом на протяжении всех 90 минут, предложив сопернику высокий темп игры с которым киприоты не всегда справлялись. Моменты у ворот сборной с острова Афродиты возникали с завидной регулярностью, но отличиться удалось команде Станислава Черчесова лишь единожды, когда на 38-й минуте самый активный игрок россиян Алексей Ионов сумел открыть счет, забив свой третий гол за сборную.