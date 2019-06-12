Променявший США на Россию олимпийский чемпион задумался о возвращении на родину

Уайлд назвал сумасшествием невозможность договориться с Министерством спорта России. Он отметил, что, если стороны не придут к обоюдному решению, он перестанет считаться российским спортсменом.

По словам 32-летнего спортсмена, австрийские врачи признали его здоровым и готовым к соревнованиям. «Я не хочу отказываться от сноуборда, и у меня все еще есть американский паспорт. Я не позволю бессильным дуракам влиять на мою карьеру», — подытожил он.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что Уайлд не может получить допуск к соревнованиям. Федеральное медико-биологическое агентство отказало 32-летнему спортсмену в разрешении на участие в турнирах.