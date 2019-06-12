Ср, 12.06.2019
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Променявший США на Россию олимпийский чемпион задумался о возвращении на родину

Вик Уайдл и Алена Заварзина.

ФОТО: Andy Wong/AP

Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд в своем Instagram-аккаунте заявил о возможности возвращения в США.

Уайлд назвал сумасшествием невозможность договориться с Министерством спорта России. Он отметил, что, если стороны не придут к обоюдному решению, он перестанет считаться российским спортсменом.

По словам 32-летнего спортсмена, австрийские врачи признали его здоровым и готовым к соревнованиям. «Я не хочу отказываться от сноуборда, и у меня все еще есть американский паспорт. Я не позволю бессильным дуракам влиять на мою карьеру», — подытожил он.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что Уайлд не может получить допуск к соревнованиям. Федеральное медико-биологическое агентство отказало 32-летнему спортсмену в разрешении на участие в турнирах.

Уайлд получил гражданство России в 2012 году. В составе российской сборной сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпиаде-2014.

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