Каждый десятый ребенок в мире вынужден работать

Больше всего детей вынуждены трудиться в Африке (72 млн), на втором месте - страны Азии (62 млн ), пишет DW.com . Детский труд встречается практически во всех секторах экономики, однако 7 из 10 детей работают в сельском хозяйстве, указывается в документе, обнародованном накануне в Кельне.

Детский фонд ООН констатировал сильное сокращение числа работающих детей за последние десятилетия - с 246 млн в 2000-м до 152 млн в 2016 году, однако отметил, что в последнее время темпы снижения замедлились. "Если снижение числа работающих детей будет продолжаться нынешними темпами, то и в 2025 году во всем мире будут работать 121 млн мальчиков и девочек", - говорится в заявлении ЮНИСЕФ.