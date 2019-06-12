Ср, 12.06.2019
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Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен мира

Лионель Месси.

ФОТО: Lluis Gene / AFP / Scanpix

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. 

Первое место в списке занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Совокупный доход аргентинца с июня 2018-го по июнь 2019 года оценивается в 127 миллионов долларов.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (109 миллионов) расположился на втором месте, третий – нападающий «ПСЖ» Неймар (105 миллионов). 

1. Лионель Месси («Барселона») – 127 миллионов долларов

2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 109

3. Неймар («ПСЖ») – 105

4. Сауль Альварес (бокс) – 94

5. Роджер Федерер (теннис) – 93,4

6. Расселл Уилсон («Сиэтл», американский футбол) – 89,5

7. Аарон Роджерс («Грин-Бэй», американский футбол) – 89,3

8. Леброн Джеймс («Лейкерс», баскетбол) – 89

9. Стефен Карри («Голден Стэйт», баскетбол) – 79,8

10. Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт», баскетбол) – 65,4

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