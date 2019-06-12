Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен мира

Первое место в списке занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Совокупный доход аргентинца с июня 2018-го по июнь 2019 года оценивается в 127 миллионов долларов.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (109 миллионов) расположился на втором месте, третий – нападающий «ПСЖ» Неймар (105 миллионов).
1. Лионель Месси («Барселона») – 127 миллионов долларов
2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 109
3. Неймар («ПСЖ») – 105
4. Сауль Альварес (бокс) – 94
5. Роджер Федерер (теннис) – 93,4
6. Расселл Уилсон («Сиэтл», американский футбол) – 89,5
7. Аарон Роджерс («Грин-Бэй», американский футбол) – 89,3
8. Леброн Джеймс («Лейкерс», баскетбол) – 89
9. Стефен Карри («Голден Стэйт», баскетбол) – 79,8
10. Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт», баскетбол) – 65,4