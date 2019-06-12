Олимпийский чемпион Сильнов подозревается в нарушении антидопинговых правил

Олимпийский чемпион Пекина-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов подозревается в нарушении антидопинговых правил, передает sports.ru.
По информации «Матч ТВ», на основании последних данных, оказавшихся в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA), к Сильнову возникли вопросы у антидопинговых органов.
Бывший спортсмен сейчас занимает пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
В пятницу в ВФЛА был отправлен запрос по поводу работы Сильнова в организации. На данный момент запрос все еще остается без ответа.