Ср, 12.06.2019
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DHL создаст в Эстонии собственную сеть почтовых автоматов

DHL

ФОТО: SCANPIX

Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL приступила к созданию в Эстонии собственной сети почтовых автоматов из-за роста числа частных клиентов и нежелания владельцев других почтовых автоматов предоставлять их для использования DHL.

Первый собственный почтовый автомат DHL был установлен в понедельник на бульваре Рявала в Таллинне, пишет rus.err.ee.

Исполнительный директор по обслуживанию бизнес-клиентов DHL Кристина Лаанеотс подтвердила ERR, что в дальнейшем международная компания намерена построить в Эстонии сеть почтовых автоматов, которые будут заказаны у вильяндиского предприятия Cleveron.

Она объяснила это решение изменившимся поведением клиентов и ситуацией на рынке: "DHL с момента своего создания была ориентирована на бизнес-клиентов, однако в последние годы доля физических лиц среди клиентов очень сильно выросла, и мы стремимся дать клиентам возможность выбрать способ получения посылки", - сказала Лаанеотс.

По словам Лаанеотс, сеть автоматов будет создаваться постепенно и в любом случае не ограничится Таллинном. Параллельно с почтовыми автоматами DHL полностью сохранит и курьерскую доставку.

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