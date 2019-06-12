DHL создаст в Эстонии собственную сеть почтовых автоматов

Первый собственный почтовый автомат DHL был установлен в понедельник на бульваре Рявала в Таллинне, пишет rus.err.ee.

Исполнительный директор по обслуживанию бизнес-клиентов DHL Кристина Лаанеотс подтвердила ERR, что в дальнейшем международная компания намерена построить в Эстонии сеть почтовых автоматов, которые будут заказаны у вильяндиского предприятия Cleveron.

Она объяснила это решение изменившимся поведением клиентов и ситуацией на рынке: "DHL с момента своего создания была ориентирована на бизнес-клиентов, однако в последние годы доля физических лиц среди клиентов очень сильно выросла, и мы стремимся дать клиентам возможность выбрать способ получения посылки", - сказала Лаанеотс.