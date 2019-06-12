Иван Голунов дал первое интервью после выхода на свободу

Иван Голунов. ФОТО: TASS / Federal Prison Service/TASS

Покидая Главное следственное управление ГУВД Москвы, Иван Голунов дал интервью встречавшим его работникам СМИ. Видео с журналистом опубликовал телеканал «Дождь». «Я рад, что справедливость восторжествовала», - сказал Голунов. Вместе с тем он выразил надежду, что расследование будет продолжено и никто больше не окажется в такой ситуации, в которой побывал он сам.

Иван Голунов добавил, что продолжит заниматься журналистскими расследованиями. «Вероятно, мне нужно будет очень много работать для того, чтобы оправдать ваше доверие и вашу веру в меня. Спасибо огромное», - сказал журналист.

Иван Голунов. ФОТО: Alexander Zemlianichenko / AP

По словам Голунова, компенсацией морального вреда для него станет гарантия того, что подобная история с подбрасыванием наркотиков силовиками не повторится больше ни с кем.

Иван Голунов также призвал своих сторонников не выходить на несогласованную акцию 12 июня, подчеркнув, что это его личное мнение.

«Нет, наверное, не пойду. Я хотел бы прийти в себя», - сказал он во вторник журналистам после того, как вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

Иван Голунов. ФОТО: Pavel Golovkin / AP