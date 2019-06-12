Rimi планирует открыть интернет-магазины в странах Балтии до 2020 года

Торговая сеть Rimi планирует открыть интернет-магазины в Балтийских странах до 2020 года, сообщил директор по маркетингу и развитию бизнеса Rimi Baltic Густав Фернстром.
"Во всех трех Балтийских странах мы начнем электронную торговлю до 2020 года, в одной из стран, скорее всего, запустим интернет-магазин еще в конце этого года (...) Опыт нашей компании в Швеции свидетельствует, что это очень ожидаемая услуга, особенно актуальная для семей и людей, которым трудно найти время для похода в магазин", – сказал в интервью литовской деловой газете Verslo zinios Фернстром.
В ответ на вопрос о прибыльности электронной торговли на мелких рынках, например, в Литве, он сказал, что верит в такую возможность: "Я искренне в это верю. Мы это делаем, у нас есть честолюбивая цель развивать прибыльный бизнес".