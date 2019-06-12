В Министерстве образования прокомментировали ожидания учителей по зарплатам

Так в ведомстве прокомментировали предложение Союза работников образования повысить со следующего года минимальную зарплату школьного учителя до 1471 евро в месяц, пишет rus.err.ee.

По словам советника минобра Лийзы Тагель, перспективы повышения заработной платы выяснятся после того, как Министерство финансов не позднее начала сентября обнародует своей экономический прогноз, на основании которого будет верстаться госбюджет на 2020 года. Именно тогда можно будет начать обсуждать конкретные цифры.

"Кроме того, по-прежнему существует возможность выделить дополнительные деньги на заработную плату учителей путем реорганизации сетей школ, то есть деньги, полученные за счет экономии на обслуживании имеющейся у школ недвижимости, можно направить на повышение зарплат", - отметила Тагель.