Родченков предоставил новые документы о сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов

Об этом говорится в отчете рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее Родченков заявлял, что бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов платил крупные деньги бывшему главе IBU Андерсу Бессебергу за сокрытие положительных допинг-проб россиян.

Члены группы связались с Родченковым, который предоставил им новую информацию и документы, а также сообщил, что намерен и дальше сотрудничать с IBU по этому вопросу.

Также сообщается, что IBU продолжает совместное с полицией Австрии расследование в отношении возможного применения допинга российскими спортсменами в период с 2011 по 2015 годы.