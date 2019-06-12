Исследование показало, чего ждут работники в Эстонии от начальства

Принявашие участие в опросе считают руководителей самым слабым звеном нынешнего рабочего места. Но то, каким должен быть «нормальный начальник», эстонцы, латыши и литовцы понимают немного по-разному.

«Сегодня на рынке труда много предложений "идеальных рабочих мест", – говорит директор по персоналу If Kindlustus в Прибалтике Лиина Кескюла. – От кандидатов ожидается, что они неутомимые супергерои. Но это не реалистично и создает связанный с работой стресс, тревожность и выгорание. Поэтому мы и хотим говорить о нормальной работе: о хороших, здоровых и долгосрочных рабочих местах и отношениях».

В рамках данного исследования в Эстонии, Латвии и Литве опросили 1500 работников, которых попросили назвать качества, которыми по их мнению должен обладать нормальный руководитель. Во всех трех странах более половины ответивших считают, что руководитель должен уважительно относиться к работнику.

Вторым важным качеством руководителя латыши и литовцы считают умение ценить работников, эстонцы же выбрали вторым – компетентность и третьим – признание работников. Латыши и литовцы отдали компетентности только четвертое место.

Другими важными качествами выбрали умение слушать, брать ответственность и открытость новым идеям.

По-разному относятся в странах Прибалтики и к тому, чтобы руководитель поступал справедливо. В Латвии и Литве более 40% ответивших упомянули это среди критериев нормального руководителя, но в Эстонии это назвало всего 19% работников. То же можно сказать о сильном управлении: это посчитали важным более 30% латышей и литовцев, но всего 19% эстонцев.

«В таких исследованиях люди обычно называют вещи, которых им больше всего не хватает, – прокомментировала Кескюла. – Обстоятельство, что в Латвии и Литве самими важными пунктами упоминаются уважительность, признание и справедливое отношение, позволяет нам утверждать, что рабочим отношения там еще есть куда развиваться. Эстония же в этих вопросах несколько отличается от южных соседей, скорее всего потому, что здесь на этом поприще предпринято больше шагов к успеху».

В Эстонии работники желают, чтобы руководитель был чутким и уверенным в себе, и давал регулярно обратную связь. В Латвии и Литве видимо эти качества не считают важными – там их упомянули меньше десятой части участников опроса. Меньше всего чуткость и уверенность в себе ценят латыши: качествами, необходимыми для нормального руководителя, их назвали всего 4%.

Некоторые слова объединяют работников Эстонии и Латвии, а иначе считают литовцы. Это касается, например, чувства юмора и хорошего настроения, которые от руководителя ожидает примерно треть ответивших в Эстонии и Латвии, в Литве же считают это важным всего 17% опрошенных. Литовцы же больше остальных хотят, чтобы их задействовали в процессе принятия решений – это назвали важным критерием 23% литовцев, 17% эстонцев и всего 12% латышей.