Ученые раскрыли опасности долгого перелета

Ученые рассказали о вреде длительных авиаперелетов для организма. К самому негативному последствию длительного пребывания в салоне самолета была отнесена гиподинамия, которая развивается из-за пережима сосудов и артерий во время сидячего положения. Нарушение кровотока способно привести к застою лимфы и отеку ног.
Более того, гиподинамия вызывает тромбофлебит (воспаление стенок вен, из-за которого образуются тромбы), пишет lenta.ru. При этом наибольшему риску подвержены пассажиры экономкласса. Чтобы избежать заболевания, рекомендуется надевать компрессионные чулки, регулярно прогуливаться по салону и пить больше воды. Ученые из бразильского Федерального университета Минас-Жерайс отмечают, что тромбофлебит может развиться и спустя несколько недель после рейса.
Кроме того, во время перелета космическое и солнечное излучение могут повредить клеточную ДНК. Если повреждения сильные, ткани не успевают регенерироваться и в генах происходят мутации. Это приводит к проблемам со здоровьем и поведением.
Наконец, смена часовых поясов при длительном перелете может сбить внутренние часы организма. Вследствие этого пассажир испытывает усталость и бессонницу. Эти нарушения напрямую ослабляет иммунную защиту и делают организм уязвимым для инфекций.