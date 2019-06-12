Ученые раскрыли опасности долгого перелета

Более того, гиподинамия вызывает тромбофлебит (воспаление стенок вен, из-за которого образуются тромбы), пишет lenta.ru. При этом наибольшему риску подвержены пассажиры экономкласса. Чтобы избежать заболевания, рекомендуется надевать компрессионные чулки, регулярно прогуливаться по салону и пить больше воды. Ученые из бразильского Федерального университета Минас-Жерайс отмечают, что тромбофлебит может развиться и спустя несколько недель после рейса.

Кроме того, во время перелета космическое и солнечное излучение могут повредить клеточную ДНК. Если повреждения сильные, ткани не успевают регенерироваться и в генах происходят мутации. Это приводит к проблемам со здоровьем и поведением.