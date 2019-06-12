Гвардиола отклонил предложение "Ювентуса", Дибала собрался покинуть клуб

По данным Eurosport, туринцы готовы были платить испанцу более 20 миллионов евро в год, но Гвардиола ответил отказом.

«Ювентус» продолжает поиск нового главного тренера после отставки Массимилиано Аллегри.

Фаворит на вакантный пост – Маурицио Сарри, который на этой неделе должен покинуть «Челси». Также в шорт-лист туринцев входил Антонио Конте, возглавивший недавно "Интер".

Покинуть "Юве" может не только тренер: аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала готов покинуть туринский клуб, сообщает Sky Sports,

Косвенной причиной возможного ухода 25-летнего Дибалы является приход в команду прошлым летом португальца Криштиану Роналду. Клуб перешёл на игровую схему 4-3-3, в результате чего Пауло начал значительно меньше выходить на поле. Если же он и появляется в игре, то располагается на непривычной для себя позиции правого флангового нападающего.

В итальянской Серии А сезона-2018/19 Дибала провёл 30 матчей в футболке «Ювентуса» (24 — в основном составе). На его счету 5 забитых мячей и 4 результативные передачи.