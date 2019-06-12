Украина против Коломойского: миллиардные иски по всему миру

Это судебное разбирательство - очередной этап в международной юридической войне, которую ведут с олигархом "Приватбанк" и Национальный банк Украины (НБУ), чтобы вернуть деньги, которые, вероятно, были незаконно выведены из банка за границу.

Иск в США: более 600 млн долларов

В иске, поданном 21 мая в Канцелярский суд американского штата Делавэр, "Приватбанк" заявляет, что схема предусматривала вывод на Кипр сотен миллионов долларов, привлеченных у населения в виде депозитов. По данным банка, со счетов многочисленных подконтрольных его экс-владельцам кипрских компаний деньги попадали, в частности, в США, где покупались деловая недвижимость и промышленные предприятия. В Кливленде, штат Огайо, Коломойский и Боголюбов даже стали крупнейшими владельцами офисной недвижимости, отмечается в иске. Кроме того, по этим данным, бывшие владельцы "Приватбанка" приобрели ряд ферросплавных заводов и мощностей по производству стали в различных регионах США.

Юристы "Приватбанка" заявляют, что Коломойский и Боголюбов создали за официальным фасадом теневой банк, который предоставлял не подкрепленные имущественными гарантиями займы компаниям, подконтрольным владельцам банка. Затем, как следует из иска, деньги перечислялись на счета компаний в американском штате Делавэр. Этот штат гарантирует инвесторам повышенную анонимность и низкие налоги.

Общий объем ущерба, причиненного "Приватбанку" через эту схему отмывания средств, заявляют его юристы, составлял не менее 622,8 миллиона долларов. В суде штата Делавэр банк требует компенсировать эти убытки и связанные с иском юридические расходы, конфисковав приобретенное имущество и средства или присудив эквивалентную компенсацию, включая проценты.

Иск в Швейцарии: 250 млн долларов

В декабре 2018 года НБУ подал иск в Суд первой инстанции республики и кантона Женева против Игоря Коломойского на сумму более 6,6 миллиарда гривен (около 250 миллионов долларов США). Иск, как отмечено в пресс-релизе НБУ, подан по месту жительства Коломойского, чтобы взыскать с него задолженность как с финансового поручителя перед НБУ по личным обязательствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о выделении кредитов на рефинансирование банка.

Согласно многочисленным сообщениям швейцарских СМИ, Игорь Коломойский много лет проживал в городке Анти-сюр-Леман на берегу Женевского озера. Кроме того, в Женеве у миллиардера есть офис, адрес которого указан в ряде документов, в частности, в базе данных лоббистов США. Впрочем, в прошлом году Игорь Коломойский переехал в Израиль, гражданином которого он является. Всего у олигарха, по его собственному признанию, есть три паспорта - украинский, израильский и кипрский. СМИ предполагают, что переезд Коломойского может быть связан, в частности, с тем, чтобы поставить под вопрос юрисдикцию швейцарского суда.

Иск в Великобритании: 2,6 млрд долларов США