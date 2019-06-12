«Лучше, чем люди»: об андроиде Арисе и близком будущем

Павел Варламов – знакомый по множеству сериалов образ честного мента, который испытывает постоянные нервные перегрузки, зло возражает начальству пытающемуся спустить дело на тормозах, срывается на подчиненных, порою вынужден действовать на грани фола или даже за гранью, так как иначе преступник выкрутится. Характер невыносимый, но мы на его стороне. Играет его Кирилл Полухин, которому в многочисленных криминальных сериалах приходилось быть как на той, так и на другой стороне. Стопроцентное попадание в роль.

Как и Масловский – Павел Ворожцов. Совестливый интеллигент, который в конце концов понимает, что против мерзавцев соблюдать правила честной игры - самоубийственно.

Женщины на грани нервного срыва. Или за гранью

Все героини, за исключением маленькой Сони, которую блистательно сыграла Вита Корниенко, в свои девять лет имеющая на счету около полусотни киноролей, находятся в состоянии тревоги, переходящем в истерику. Бывшая жена Сафронова Алла (Ольга Ломоносова) – эгоистичная стерва; новая его возлюбленная Лара (Мария Луговая) неизлечимо больна, у нее опухоль головного мозга; чтобы добыть деньги на операцию, она готова на всё, правда, в нужный сценаристам момент рудименты совести срабатывают. Зато в борьбе за Георгия для нее все средства хороши. Разумеется, тут она побеждает, но каково будет Георгию жить с женщиной, обладающей железной волей? Да она его в дугу согнет!

Характерная вообще для русской литературы и кино пара «слабый мужчина – сильная женщина» здесь дублируется. Сын Георгия Егор (Эльдар Калимулин) – типичный мальчик из хорошей семьи, который с подростковым пылом и переменным успехом борется против родителей за свою самостоятельность, но зато оказывается совершенно на поводу у девочки из не очень хорошей семьи Жанны (Вера Панфилова). Кстати, и тут у девушки с совестью напряг: ей ничего не стоит ради спасения брата (личности непривлекательной) взорвать завод с сотнями людей. И если не удается, то не по ее вине.

Слабая женщина тут одна: жена Торопова Светлана (Ирина Таранник), психически не вполне здорова после смерти маленького сына (опухоль головного мозга, Георгий оперировал его, но не смог спасти, за что был законопачен мстительным Виком в патологоанатомы). Считает, что душа сына вселилась в его копию – андроида Бореньку, которого сконструировал Масловский. В конце концов Вик отправляет ее в психушку, откуда Светлану выручает влюбленный в нее Масловский.

Безрадостно мрачная среда и женщины на грани нервного срыва - неоспоримое свидетельство того, что общество не то чтобы зашло в тупик, а уже сорвалось в штопор и не знает, как выйти из него. Неутешительный прогноз подтверждает экстремистская молодежная организация.

Ликвидаторы

Некий гибрид юных неонацистов из фильма Павла Бардина «Россия 88» и луддитов начала XIX века, которые разрушали ткацкие фабрики, так как видели в машинах (а не в капиталистах) врагов, порождавших безработицу. Ликвидаторы уничтожают ботов, проявляя при этом бессмысленные садистские наклонности. Очевидно, единственное протестное движение по состоянию на 2029 год: все гайки завинчены, всем опасным инакомыслящим подброшены наркотики и вынесены приговоры, а хулиганствующие ликвидаторы нужны власти, чтобы держать обывателя в тонусе и напоминать ему: мы стоим на страже твоих интересов. В сериале их теневой босс – начальник службы безопасности «Кроноса» Глеб (Федор Лавров), хладнокровный убийца, значительно дальновиднее и расчетливее хозяина.