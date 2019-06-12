Переехавший жить в Нарву россиянин: «Если говорить о том, есть ли у Нарвы потенциал для Донбасса, то его определенно нет»

Знакомьтесь! Иван Полынин – 27 лет, россиянин, приехал жить и работать в Нарву со своей женой Людмилой.

- Иван, привет! Как, откуда и зачем ты оказался в Нарве? И чем сейчас занимаешься в нашем городке?

- Сейчас я работаю специалистом по международным связям Нарвского колледжа Тартуского университета. Сам я родом из России, из Саратова, в котором живет около миллиона человек. До миллиона немножко не хватает, поэтому метро строить пока не дают. Там я закончил Саратовскую Государственную юридическую Академию по специальности политология. В Эстонию приехал не напрямую, а сделал несколько остановок: в Венгрии, где получил магистерское образование в Центральном Европейском университете, далее в Норвегии, где проходил учебу по обмену, и в Америке, где дважды стажировался. Достаточно долго искал какие-то возможности по трудоустройству в Европе и, в итоге, остановил свой выбор на Нарве. Мы приехали сюда с женой, которая работает на данный момент в Нарвской музыкальной школе концертмейстером. Она родом из Магадана, в Саратове закончила консерваторию, а потом мы вместе с ней уехали в Венгрию, где она училась в музыкальной Академии Ференца Листа.

- Каковы те стимулы, сподвигнувшие тебя жить и работать в Нарве?

- В первую очередь, когда ты куда-то переезжаешь, то ты ориентируешься на достаточно большое количество вещей. Сначала, естественно, это работа, но если мы будем смотреть по остальным условиям, которые предлагает Нарва, то это достаточно легкий вариант эмиграции человека из России. Во-первых, по языковой причине. Во-вторых, по тому, какие здесь цены, какие продукты, какие привычки у местных русских. Все это, в целом, создает приятную атмосферу, в которую хочется переселиться.

- Как тебе твоя работа?

- Работа мне, безусловно, нравится, потому что в мои непосредственные обязанности входит администрирование программ иностранных студентов. Каждый год мы объявляем набор с 1 мая по 1 июня. В основном, к нам приезжают люди из бывших республик Советского Союза. Первый год они изучают эстонский язык, а потом учатся на эстонском наравне со всеми студентами. Это одна из тех вещей, которыми я занимаюсь. Также я помогаю студентам, имеющих желание продолжить свое образование по обмену в других странах. Ну и вся международная деятельность колледжа входит в мои обязанности. Поскольку я сам достаточное время находился в международном формате, то мне это хорошо знакомо, и мне это нравится.

- Уже успел подружиться с эстонским языком?

- Все уже довольно неплохо. Я уже почти два года в Нарве, в Эстонии, и когда нужно говорить с местными коллегами и коллегами из Тарту, с полицией, например, особых проблем не возникает. У меня достаточная практика общения.