Отть Тянак снова выиграл спецучасток Ралли Сардинии

Тянак был на 6,5 секунды быстрее лидера Ралли Сардинии, испанца Дани Сордо, и на 20 секунд быстрее Тьерри Нойвиля, основного конкурента Тянака за лидерство в общем зачете чемпионата мира. Вернувшийся на трассу после вчерашних проблем с подвеской Себастьян Ожье закончил спецучасток шестым.