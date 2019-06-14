Сб, 15.06.2019
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Отть Тянак снова выиграл спецучасток Ралли Сардинии

После вчерашних пересмотров результатов второго дня Ралли Сардинии, Отть Тянак был отброшен на третье место, но победа на первом спецучастке дня вернула нашему гонщику вторую строку в таблице.

Тянак был на 6,5 секунды быстрее лидера Ралли Сардинии, испанца Дани Сордо, и на 20 секунд быстрее Тьерри Нойвиля, основного конкурента Тянака за лидерство в общем зачете чемпионата мира. Вернувшийся на трассу после вчерашних проблем с подвеской Себастьян Ожье закончил спецучасток шестым.

В таблице Ралли Сардинии Тянак вышел на второе место и отстает от Сордо на 4,7 секунды, Нойвиля Тянак опережает уже более чем на минуту.

В программе сегодняшнего дня - шесть спецучастков.

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