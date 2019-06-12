Лидер антарктической экспедиции: я думал, что полярные регионы - это ерунда

Вчера в Летной гавани прошло крещение судна Admiral Bellingshausen эстонской антарктической экспедиции, которая ровно через месяц, 11 июля, отправится по следам Фаддея Беллинсгаузена, открывшего южный материк.
«На моей визитной карточке написано, что я — лидер поездки. Это не просто взять кофе и наблюдать, являясь туристом, тут совсем другое ощущение, в каком-то смысле ответственность за всё, что происходит», - рассказывает руководитель экспедиции Тийт Пруули, для которого предстоящий рейс в Антарктиду станет третьим и, по его признанию, совсем другим, поэтому предыдущие походы он считает подготовкой. Тем не менее, в Эстонии не так много людей, знающих Антарктиду, например, государственный деятель Андрес Таранд и ученый-лимнолог Энн Кауп, состоящие в Эстонском полярном клубе. Среди ярых почитателей есть метеоролог и полярный исследователь, а также советник президента по вопросам климата Тимо Пало, который отправится в рейс вместе с командой.
«Это не только прогулка под парусом, но и маленькая научно-популярная экспедиция, ведь, если в морской истории есть события, о которых можно рассказать, то мы готовы это сделать», - говорит директор Эстонского морского музея Урмас Дресен и иронически добавляет, что без помощи предпринимателей ничего бы не случилось, потому что музей просто не может позволить купить себе яхту. Яхта по имени Admiral Bellingshausen, на деле являющаяся двухмачтовым моторным парусником типа Jongert 24DS, отправится в свой рейс из Кронштадта, однако почти сразу же вернется в Таллинн на Дни моря, после чего примет участие в парусной регате на острове Муху. Когда все остановки в Прибалтике будут пройдены, судно возьмет курс на Антарктиду.
Экспедиция займет полгода, в конце декабря команда надеется прийти в аргентинскую Ушуаю, возможно пораньше удастся пересечь пролив Дрейка и тогда уже начать путешествие вокруг антарктического полуострова.
Во-первых, это красиво
По словам Тийта Пруули, в его задачи входит организация мероприятий в портах, и до того, как будет достигнута финальная точка, надо решить, какие полярные станции нужно посетить. «Честно говоря, долгое время я думал, что полярные регионы — это полная ерунда, там же нет людей, нет культуры. А потом я в первый раз увидел, как поворачивается айсберг, какие цвета и звуки этому сопутствуют - настоящее чудо», - признается Пруули, для которого популяризация науки кажется более важным делом, чем сама научная деятельность в Антарктиде.
Чего не скажешь о будущем штурмане Каролине Вайно, которая обошла нескольких кандидатов, чтобы стать в этой экспедиции юнгой. «Изначально я хотела пойти на практику, но потом поняла, что возможность увидеть Антарктиду может быть только раз в жизни», - делится девушка. Своей глобальной миссией в рамках путешествия она называет учебную передачу, которую будут снимать на паруснике, о том, как загрязнение планеты влияет на нее. «Мы покажем, сколько пластика плавает в море и можно ли как-то изменить эту ситуацию. Посмотрим, как всё изменилось с тех пор, как там жил Беллинсгаузен, что он ел, можно ли поймать такую же рыбу», - говорит Вайно, выражая надежду, что молодые люди начнут больше интересоваться морем, ведь оно так красиво!
Перед Пруули, ценность предстоящей поездки для которого заключается в том, чтобы команда работала в тесной связке, стоит непростая задача объединить таких непохожих друг на друга людей. «Я не просто капитан судна, я объединяющее звено всей экспедиции, и от меня зависит, как мы будем справляться все вместе», - говорит он.
Министр культуры Тынис Лукас, который присутствовал на церемонии крещения судна, сказал, что у нас много мореплавателей — Беллинсгаузен, Толль, Крузенштерн, но когда-нибудь в будущем появятся и новые имена. Нельзя утверждать наверняка, но, возможно, однажды в их числе прозвучит и имя Тийта Пруули. Он уверен, что это не последняя его поездка в полярные регионы. «В прошлом году я отправился на остров Врангеля в Северном ледовитом океане, в четырех милях от которого было так много льда, что мы не смогли пройти дальше. Вот это то место, куда я хочу попробовать пройти еще раз».
Балтийский немец Фабиан Готтлиб фон Беллинсгаузен родился 20 сентября 1778 года на мызе Лахетагузе на острове Сааремаа. В возрасте десяти лет он был отправлен в морской кадетский корпус в Кронштадте, который окончил мичманом. В 1797-1803 годах он служил в российском флоте, в 1803 году был выбран знаменитым первооткрывателем Адамом Йоханном фон Крузенштерном в команду первого российского кругосветного путешествия (1803-1806), где исполнял задачи картографа.
После этого Беллинсгаузен вновь служил на Балтийском море, а с 1812 года – на Черном. В 1818 году он был назначен руководителем российской антарктической экспедиции. После этого в 1822-1825 годах он служил в Кронштадте, а в 1826-1830 - вновь на Черном море, где принимал участие в Русско-турецкой войне (1828-1829). В 1833-1839 годах он служил в Балтийском флоте. Двое его детей родились в 1834 и 1836 годах в Таллинне, поэтому вероятно, что и сам он в это время жил в Таллинне по адресу Пикк, 28 (в доме, где сегодня находится посольство Швеции).
После этого он был назначен военным губернатором Кронштадта, где под его руководством были проведены масштабные укрепительные и строительные работы с целью улучшить в том числе и условия жизни моряков и гражданских лиц. В 1843 году Беллинсгаузен был произведен в адмиралы. Он умер в возрасте 73 лет и похоронен в Кронштадте.