Лидер антарктической экспедиции: я думал, что полярные регионы - это ерунда

Перед Пруули, ценность предстоящей поездки для которого заключается в том, чтобы команда работала в тесной связке, стоит непростая задача объединить таких непохожих друг на друга людей. «Я не просто капитан судна, я объединяющее звено всей экспедиции, и от меня зависит, как мы будем справляться все вместе», - говорит он.

Министр культуры Тынис Лукас, который присутствовал на церемонии крещения судна, сказал, что у нас много мореплавателей — Беллинсгаузен, Толль, Крузенштерн, но когда-нибудь в будущем появятся и новые имена. Нельзя утверждать наверняка, но, возможно, однажды в их числе прозвучит и имя Тийта Пруули. Он уверен, что это не последняя его поездка в полярные регионы. «В прошлом году я отправился на остров Врангеля в Северном ледовитом океане, в четырех милях от которого было так много льда, что мы не смогли пройти дальше. Вот это то место, куда я хочу попробовать пройти еще раз».

Балтийский немец Фабиан Готтлиб фон Беллинсгаузен родился 20 сентября 1778 года на мызе Лахетагузе на острове Сааремаа. В возрасте десяти лет он был отправлен в морской кадетский корпус в Кронштадте, который окончил мичманом. В 1797-1803 годах он служил в российском флоте, в 1803 году был выбран знаменитым первооткрывателем Адамом Йоханном фон Крузенштерном в команду первого российского кругосветного путешествия (1803-1806), где исполнял задачи картографа.

После этого Беллинсгаузен вновь служил на Балтийском море, а с 1812 года – на Черном. В 1818 году он был назначен руководителем российской антарктической экспедиции. После этого в 1822-1825 годах он служил в Кронштадте, а в 1826-1830 - вновь на Черном море, где принимал участие в Русско-турецкой войне (1828-1829). В 1833-1839 годах он служил в Балтийском флоте. Двое его детей родились в 1834 и 1836 годах в Таллинне, поэтому вероятно, что и сам он в это время жил в Таллинне по адресу Пикк, 28 (в доме, где сегодня находится посольство Швеции).

После этого он был назначен военным губернатором Кронштадта, где под его руководством были проведены масштабные укрепительные и строительные работы с целью улучшить в том числе и условия жизни моряков и гражданских лиц. В 1843 году Беллинсгаузен был произведен в адмиралы. Он умер в возрасте 73 лет и похоронен в Кронштадте.