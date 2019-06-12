Увеличилось количество предложений о продаже дач. Прогнозируется быстрый рост цен

Дачи в некоторых регионах Эстонии годами были невостребованы. Время внесло свои коррективы, и теперь они – популярные объекты на порталах недвижимости, пишет Kodustiil.
«Дачные кооперативы в северной части Рапламаа или в прибрежных поселках уезда Ляэне-Виру, недалеко от Вихула, всегда пользовались спросом, но сейчас количество предложений увеличилось, и значительно», - сказал аналитик Arco Vara Михкель Элисте. Впрочем, по его мнению, увеличение предложений имеет сезонный характер и весной традиционно существенно возрастает.
Однако увеличение предложений не обязательно означает, что никто больше не хочет владеть дачными участками. Очень большое количество дач было приобретено на пике прошлого бума недвижимости или сразу после него, и только сейчас уровень цен в этих регионах достиг разумного уровня, и собственники дач поняли, что продажа сейчас вполне реальна.
«На данный момент в этом процессе нет ничего негативного, потребность в приобретении дачи значительно возросла на фоне роста доходов, низкой безработицы и улучшения благосостояния, поэтому увеличение числа предложений должно быть относительно хорошо воспринято», - сказал Элисте.