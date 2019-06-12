Не «распад», но договор: впечатления о VII Форуме свободной России
В минувшие выходные в литовском Тракае состоялся очередной, уже седьмой по счету Форум свободной России. Это регулярное мероприятие проводится дважды в год и фактически является основной площадкой диалога российской оппозиции. Многие называют этот Форум «эмигрантским», но это не совсем корректно. Хотя некоторые оппозиционеры действительно проживают за границами России, с каждым Форумом растет представительство тех, кто продолжает политическую борьбу в самой стране.
Например, на VII Форум зарегистрировалось более 300 человек из более чем 50 различных российских регионов. К сожалению, на родине сегодня такое мероприятие провести невозможно – власти его просто запретят и применят репрессивные меры в отношении участников. Свободные обсуждения российской политики в самой России, увы, невозможны.
Тем не менее, на литовских форумах традиционно царит полная свобода слова и кипят дискуссии, поскольку их участники придерживаются довольно разных взглядов, их невозможно приписать к какой-то одной «партии». Сюда приезжают либералы, левые и правые. В этом году особенное внимание участников привлекли нарастающие протесты в различных российских регионах, которые оказались активнее московских. В Ингушетии граждане протестовали против урезания границ своей республики, и без того самой маленькой по территории в РФ. В Екатеринбурге – против вырубки городского сквера и строительства там нового храма РПЦ. В Архангельской области и Республике Коми – против строительства полигона для московского мусора, который чреват экологической катастрофой для всего российского Севера, поскольку его планируется построить у истоков рек.
Социолог Анастасия Никольская обратила внимание участников на то, что в различных российских регионах сегодня нарастают требования автономии, граждане хотят таких же прав, которыми обладают различные штаты США. К сожалению, российский федерализм в путинские годы оказался практически свернут, регионы отправляют все свои ресурсы и налоги в Москву, не имея при этом реальной выборности мэров и губернаторов. Ясно, что такая ситуация неизбежно порождает протестные настроения.
И они могут стать довольно радикальными. Интересно звучало название дебатов на 7 Форуме: «Будущее России: распад или сохранение единого государства». Правда, оно выглядит, на мой взгляд, не совсем корректным, потому что слово «распад» четко несет в себе негативные коннотации. Оно как бы транслирует точку зрения центра, который воспринимает региональную суверенизацию именно как «распад». Хотя с точки зрения самих жителей различных территорий это воспринимается как освобождение. Например, когда страны Балтии в 1990-91 гг. восстанавливали свою независимость, здесь говорили не о «распаде», но именно о возрождении.
Может ли РФ повторить судьбу СССР? Это вопрос непростой, но в любом случае очевидно, что чрезмерная российская централизация, когда все политические и экономические вопросы решаются только в Москве, будет неизбежно вызывать недовольство в регионах. Хотя российские регионалисты предпочитают говорить не о «распаде», но о необходимости нового и равноправного межрегионального договора. Конечно, он может состояться лишь в том случае, если в субъектах РФ появится свободно избираемая власть. Но Кремль сегодня именно этого и опасается.
Однако этот централистский дискурс зачастую разделяют и представители оппозиции. На дебатах Форума должен был выступить историк Игорь Чубайс, старший брат известного российского политика. Он приехать не смог, но прислал свою статью, в которой утверждает: «Распад страны будет означать окончательный крах и конец российской цивилизации, российской идентичности, языка и культуры». Это типично имперская точка зрения. Хотя распад Британской империи в свое время вовсе не привел к краху англоязычной цивилизации, но наоборот – сделал ее глобальной.
Тем не менее, в отношении России многие московские оппозиционеры еще опасаются мыслить такими категориями. Иногда даже складывается впечатление, что они просто хотят поменять «плохого» кремлевского царя на «хорошего», но саму имперско-централистскую систему сохранить в неизменности.
К участникам 7 Форума обратились представители татарской политической эмиграции с призывом признать независимость республик Идель-Урала (Поволжья). Конечно, это выглядело бы скорее символическим жестом, но на Форуме эту тему решили не обсуждать вообще. Хотя понятно, что никакие регионы не «улетят в космос», а с ними в любом случае придется договариваться. И договорный опыт был бы очень полезен для Форума, если его участники действительно мечтают о подлинном федерализме. Но к сожалению, тема межрегионального договора все еще представляется многим оппозиционерам не слишком актуальной. Как бы не стало поздно…
Можно вспомнить, что в 1991 году Михаил Горбачев продвигал идею нового союзного договора, однако исторически он опоздал – многие республики уже хотели полной независимости. Если бы он предложил этот «новый договор» всего тремя годами раньше, когда эта тема обсуждалась и в Эстонии, история могла бы стать иной. Многие нынешние российские оппозиционеры также все еще мыслят категориями «единого государства», хотя нарастающие протесты в различных регионах и автономистские требования становятся все более очевидными.
Организатор Форума свободной России Гарри Каспаров по итогам мероприятия заявил: «Форум в Литве будет продолжаться столько, сколько будет сохраняться фашистский морок в России. И он прекратит свою работу здесь в тот день, когда мы сможем свободно собираться в самой России». Но останется ли к тому времени страна, которая называется «Россией»? Как известно, «фашистский морок» в другой стране привел к тому, что она надолго утратила свою целостность…