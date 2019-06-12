Не «распад», но договор: впечатления о VII Форуме свободной России

Например, на VII Форум зарегистрировалось более 300 человек из более чем 50 различных российских регионов. К сожалению, на родине сегодня такое мероприятие провести невозможно – власти его просто запретят и применят репрессивные меры в отношении участников. Свободные обсуждения российской политики в самой России, увы, невозможны.

Тем не менее, на литовских форумах традиционно царит полная свобода слова и кипят дискуссии, поскольку их участники придерживаются довольно разных взглядов, их невозможно приписать к какой-то одной «партии». Сюда приезжают либералы, левые и правые. В этом году особенное внимание участников привлекли нарастающие протесты в различных российских регионах, которые оказались активнее московских. В Ингушетии граждане протестовали против урезания границ своей республики, и без того самой маленькой по территории в РФ. В Екатеринбурге – против вырубки городского сквера и строительства там нового храма РПЦ. В Архангельской области и Республике Коми – против строительства полигона для московского мусора, который чреват экологической катастрофой для всего российского Севера, поскольку его планируется построить у истоков рек.

Социолог Анастасия Никольская обратила внимание участников на то, что в различных российских регионах сегодня нарастают требования автономии, граждане хотят таких же прав, которыми обладают различные штаты США. К сожалению, российский федерализм в путинские годы оказался практически свернут, регионы отправляют все свои ресурсы и налоги в Москву, не имея при этом реальной выборности мэров и губернаторов. Ясно, что такая ситуация неизбежно порождает протестные настроения.

И они могут стать довольно радикальными. Интересно звучало название дебатов на 7 Форуме: «Будущее России: распад или сохранение единого государства». Правда, оно выглядит, на мой взгляд, не совсем корректным, потому что слово «распад» четко несет в себе негативные коннотации. Оно как бы транслирует точку зрения центра, который воспринимает региональную суверенизацию именно как «распад». Хотя с точки зрения самих жителей различных территорий это воспринимается как освобождение. Например, когда страны Балтии в 1990-91 гг. восстанавливали свою независимость, здесь говорили не о «распаде», но именно о возрождении.

Может ли РФ повторить судьбу СССР? Это вопрос непростой, но в любом случае очевидно, что чрезмерная российская централизация, когда все политические и экономические вопросы решаются только в Москве, будет неизбежно вызывать недовольство в регионах. Хотя российские регионалисты предпочитают говорить не о «распаде», но о необходимости нового и равноправного межрегионального договора. Конечно, он может состояться лишь в том случае, если в субъектах РФ появится свободно избираемая власть. Но Кремль сегодня именно этого и опасается.