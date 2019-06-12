Tele2 кошмарит родню умершего клиента поздравлениями и счетами

Вот конкретный пример: таллиннский клиент Tele2 Эндель скончался в начале апреля этого года. Родственники официально уведомили о его смерти представительство Tele2 в Рокка-аль-Маре 11 апреля в 12.03.

Проблемы в инфосистемах Tele2 начинаются сразу c момента регистрации смерти клиента: лавина постыдных и болезненных для родни покойного извещений последовала практически тут же. Через четыре минуты после регистрации смерти на адрес электронной почты Энделя пришло письмо, начинавшееся с призыва использовать э-услуги телекоммуникационного оператора в загробном мире. "Присылаем Вам связанные с заказом договоры и ждем вас и в будущем в нашем интернет-магазине", - значится в письме Tele2. При этом содержание письма было связано с прекращением клиентского договора в связи со смертью клиента.

Родственники снова связались с Tele2 и сходили в представительство фирмы в Кристийне, где их заверили, что все счета оплачены и беспокоиться больше не нужно. К тому же, 2 мая они получили письмо с извинением за техническую ошибку и обещанием, что такое больше не повторится.

Но всего через два дня в электронный почтовый ящик упало очередное предложение, а с ним и счет. Вместе с предложением приобрести по льготной цене билеты на фестиваль в письме был итоговый счет на 2,5 евро. Обещания и извинения службы поддержки клиентов оказались пшиком.

И снова родственники обратились к предприятию и получили новые обещания прекратить их беспокоить. Tele2 пояснила, что окончательный счет пришлось выслать в начале мая, поскольку посередине месяца инфосистемы фирмы их составлять не позволяют.

Но и на этом ситуация не завершилась. Не далее как 4 июня в электронной почте Энделя оказалось новое письмо: "Желаем Вам модного Дня швейной машинки! В приложении найдете счет от Tele2 за этот месяц на сумму -8.06€. Оперативно оплатить его можно по нижеследующей банковской ссылке".

Знак минус перед суммой в счете означает, что Tele2 направила скончавшемуся клиенту информацию о сумме, которую сама компания должна вернуть клиенту. Но вместо того, чтобы просто погасить задолженность, мобильный оператор вновь побеспокоил горюющих родственников.

Представляющий компанию в общении с масс-медиа Ханс Саарвельт сказал, что речь идет не о поздравлении, а о счете, и на этот раз счет действительно окончательный. При этом он признал, что расчетная система Tele2 не делает различий между живыми и умершими. "Счета рассылаются одинаково всем ушедшим клиентам", - добавил Саарвельт.