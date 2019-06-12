Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Встреча, прошедшая во вторник в Гдыне, завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Украины. Гол на 65-й минуте забил Сергей Булеца.
Сборная Южной Кореи была сильнее команды Эквадора (1:0). Таким образом, в финале встретятся сборные Украины и Южной Кореи. Италия и Эквадор разыграют бронзовую медаль.
Первый розыгрыш молодежного чемпионата мира в 1977 году выиграла сборная СССР, спустя два года команда СССР заняла второе место на данном турнире.