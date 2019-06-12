Ср, 12.06.2019
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Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

epa07641452 Ukraine's players celebrate after the FIFA U-20 World Cup 2019 semifinal soccer match between Ukraine and Italy in Gdynia, Poland, 11 June 2019. EPA/Adam Warzawa POLAND OUT EDITORIAL USE ONLY

ФОТО: ADAM WARZAWA / EPA

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.

Встреча, прошедшая во вторник в Гдыне, завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Украины. Гол на 65-й минуте забил Сергей Булеца.

Сборная Южной Кореи была сильнее команды Эквадора (1:0). Таким образом, в финале встретятся сборные Украины и Южной Кореи. Италия и Эквадор разыграют бронзовую медаль.

Первый розыгрыш молодежного чемпионата мира в 1977 году выиграла сборная СССР, спустя два года команда СССР заняла второе место на данном турнире.

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