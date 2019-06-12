Хельме потребовал от партнеров заблокировать кандидатуру генерального прокурора Перлинг

«Мы все видим, что у нее есть семейные связи с одной правоохранительной организацией, что, как мы считаем, не слишком хорошо влияет на юридическую систему Эстонии», - сказал Хельме «Актуальной камере», ссылаясь на то, что Лавли Перлинг замужем за заместителем генерального директора Полиции безопасности Мартином Перлингом.

Перлинг ответила на критику, что этот вопрос был основательно обсужден еще во время ее предыдущего выдвижения на эту должность.

Хельме: государство в застое

Министр внутренних дел указывал на недовольство происходящим в государственных учреждениях безопасности и на прошедшем в прошлое воскресенье в Йыхви съезде партии. Хельме сказал в своей речи, что государство находится в состоянии стагнации, а реформы требуют полиция, пограничная служба, суды, государственные предприятия, вооруженные силы и прокуратура.

«Находясь в должности министра чуть больше месяца, могу подтвердить, что в действительности никто в Эстонии не хочет перемен. Ни наши партнеры по коалиции и оппозиция, ни чиновники», - сообщил он.

Срок должностных обязанностей Лавли Перлинг истекает в октябре. Postimees писал, что какое-то время требуется на проверку кандидата, а процесс назначения проходит через парламент.

Таким образом, вопрос о генеральном прокуроре будет решен только осенью, поскольку завтра пройдет последнее общее заседание парламента перед летним отпуском, и вновь парламент соберется только через два месяца.

«Проблем я пока не вижу: время есть до октября. Временные рамки не слишком узкие», - сказал Райво Аэг.

И хотя три недели назад Хельме утверждал на ERR, что у партии есть свой кандидат на пост генерального прокурора, общественность не слышала ни одного имени, кроме Перлинг. Сама она подтвердила свое желание остаться на этом посту еще три недели назад.

Генеральный прокурор – это первая важная государственная должность для этой коалиции, которую нужно будет утвердить. Следующим в конце 2020 года станет утверждение Микка Маррана в должности руководителя Департамента внешней разведки.

Керес: какой-то конкуренции на должность генерального прокурора нет

Пауль Керес ФОТО: Sander Ilvest

На прошлой неделе Postimees писал, что адвокаты начали анонимно рассылать по государственным учреждениям критические материалы о Лавли Перлинг. Известный адвокат Пауль Керес утверждает, что он не связан с этой попыткой оказания влияния, но подпишется под критикой коллег двумя руками и открыто под своим именем.

«Для заполнения этой должности, насколько это известно, нет никакой конкуренции, и кажется, что люди даже не решаются больше говорить на эти темы открыто», - сказал он.

Да, Керес и сам является защитником в уголовном деле Таллиннского порта, поэтому его мнение не обязательно должно быть независимым, поскольку в этом деле предполагаемый конфликт интересов Пярлинг является отдельным спорным вопросом. «Конкретно сейчас под ударом репутация моего клиента, но завтра на его месте может оказаться любой гражданин Эстонской Республики», - объяснил Керес.

Чтобы понять его претензии, нужно объяснить понятие «сбор информации» («teabehange» - est.). Упрощенно говоря, речь идет о контрразведке, которой предупреждают преступления, а не собирают материалы для расследования конкретного преступления. Сбор информации проводит Полиция безопасности (КаПо).

Керес говорит, что собирать информацию проще, чем получить от суда разрешение на ведение оперативной деятельности в рамках уголовного дела, и, по его оценке, имеющий конфликт интересов генеральный прокурор этим пользуется. Перлинг неоднократно давала разрешение на использование в качестве доказательств материалов, полученных в рамках сбора информации.

«Например, в деле Таллиннского порта работники бюро, руководимого мужем Лавли Перлинг КаПо, проводили сбор информации, и генеральный прокурор вынесла решение, что собранные подчиненными ее мужа материалы будут внесены в уголовное дело», - объяснил Керес.

«Утверждения, будто в случае таких отношений конфликт интересов не является проблемой, вызывает вопросы и нуждается в очень основательном независимом расследовании», - сказал он.

По словам Перлинг, использование материалов контрразведки – это не сильно распространенное средство, которым прокуроры пользовались бы постоянно. Пресс-секретарь Государственной прокуратуры Каарел Каллас добавил, что в год возбуждается почти 30 000 уголовных дел, и за время пребывания в должности Перлинг дала меньше десяти разрешений на использование собранных контрразведкой материалов в уголовных дела. Кроме случая Таллиннского порта, так было, например, с Эдгаром Сависааром, финансистами терроризма, а также в рамках уголовного дела Владимира Полякова, выданного США. В остальных случаях речь шла о преступлениях против государства.

Перлинг подчеркнула, что по поводу этих решений бюро канцлера юстиции провело очень жесткие проверки, и до сих пор никаких проблем выявлено не было.

«Накопление собранных таким образом материалов и их представление происходит на основании отдельного, законного и всесторонне взвешенного решения», - заверил руководитель по связям с общественностью Канцелярии канцлера юстиции Янек Лутс.

Сандер Пунамяэ, Мартин Лайне