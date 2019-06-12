В Эстонии снизилось количество абортов

Всего матерями стали 14 043 женщин: 13 807 родили одного, 234 – двойню и в двух случаях родились тройняшки.

Естественным путем родила 10 681 женщина. В 682 случаях прибегли к процедуре вакуум-экстракции, 2680 рожениц прошли через кесарево сечение. Мертвыми родились 46 детей – это 0,3% от общего числа рожденных. Данный показатель смертности сохраняется в Эстонии на протяжении последних лет.

Средний возраст первородящих 28 лет, средний возраст рожающих повторно - 32 года.

Услугой домашних родов воспользовались 65 женщин. Вне больницы по плану состоялись роды у 62 рожениц.