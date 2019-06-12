В Эстонии снизилось количество абортов

По данным регистра Института развития здоровья, в Эстонии в 2018 году родилось 14 281 детей – на 606 детей больше, чем годом ранее. Снизилось число добровольно проходящих процедуру аборта.
Всего матерями стали 14 043 женщин: 13 807 родили одного, 234 – двойню и в двух случаях родились тройняшки.
Естественным путем родила 10 681 женщина. В 682 случаях прибегли к процедуре вакуум-экстракции, 2680 рожениц прошли через кесарево сечение. Мертвыми родились 46 детей – это 0,3% от общего числа рожденных. Данный показатель смертности сохраняется в Эстонии на протяжении последних лет.
Средний возраст первородящих 28 лет, средний возраст рожающих повторно - 32 года.
Услугой домашних родов воспользовались 65 женщин. Вне больницы по плану состоялись роды у 62 рожениц.
В прошлом году было проведено 3620 абортов. Это на 201 случай меньше, чем годом ранее. По медицинским показаниям была прервана 201 беременность.