Начинается регистрация на KALJU X CUP

В обоих возрастных группах турнира 12-17 и 18+, имеются места для 24 участников. Регистрация будет происходит по принципу – попадает тот, кто успеет первым зарегистрироваться. Регистрация будет считаться подтвержденной после уплаты взноса участника 20€.

Оплата участия дает участнику возможность в случае хорошего выступления представлять Nõmme Kalju eSPORTS команду. Участвуя в турнире участник соревнования обеспечивает себе как минимум три игры в турнире подгруппы, победитель турнира получает возможность сыграть семь игр. Призами для победителей являются консоли PlayStation 4, всем, успешно прошедшим подгруппу, призы предоставлены спонсорами KALJU X CUP. Для распределения между всеми участниками имеется 10 билетов для фанатов, которые можно использовать как для того, чтобы посмотреть KALJU X CUP, так и встречу между Nõmme Kalju и Narva Trans, которая состоится в это же время.

Участники KALJU X CUP смогут принять участие в соревнованиях на консолях PlayStation 4 в самой популярной в мире виртуальной футбольной игре FIFA 19. Турнир состоится в двух возрастных группах: возраст 12-17 лет и 18+ лет, и разделен на два этапа.

Турнир в подгруппе пройдет в дни игр Премиум лиги, а финальный турнир в последующие дни на стадионе Хийу. Финальный турнир будет транслироваться на платформе Twitch.TV, где создан NKFC канал eSPORTS. Подробная информация о структуре турнира, регламенте и регистрации представлена на: www.xcup.ee