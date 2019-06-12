Статистика: какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в прошлом году

В своем блоге Департамент статистики пишет, что популярность различных детских имен с годами сильно изменилась. Еще 30 назад, в 1989 году, в стране родилось 24 318 детей, и самыми популярными имена на тот момент были Екатерина и Мартин. Но в 2018 году родители чаще всего называли своих малышей Софией и Робином. Теперь предпочтение отдают международным именам.

10 самых популярным детских имен в 1989 и 2018 г. ФОТО: Statistikablogi

Как 30 лет назад, так и сейчас в топе находятся имена Анна, Лаура и Мария. А вот имена Кадри, Ольга, Трийн, Мадис и Таави потеряли популярность.

Как менялась популярность десяти самых популярных в 2018 г. имен на протяжении 15 лет ФОТО: Statistikablogi

Эстонские родители стали больше задумываться о том, насколько легко будет ребенку жить со своим именем. Тяжелее всего приходится носителям имен, в которых есть буквы с точками. Когда-то в Эстонии пользовались спросом имена Юри, Тыну, Юло, Юлле, Кюлли и Кятлин (Jüri, Tõnu, Ülo, Ülle, Külli, Kätlin), в прошлом году эти имена даже не вошли в топ20.