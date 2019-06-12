Пророчество Ильвеса: время Google и Facebook уходит

"В Германии 82 млн человек, и Google и Facebook зарабатывают там огромную прибыль, но налоги платят в Ирландии. Это уже довольно большая проблема в Европейском союзе, и мы можем предположить, что в последующие годы произойдет какое-то изменение", - сказал Ильвес в интервью Äripäev, добавив, что, вероятнее всего, начало этому будет положено в Европе.