В Москве на марше в поддержку Ивана Голунова начались задержания.

«Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать», - говорилось в заявлении Тимченко, Дмитрия Муратова и Елизаветы Осетинской.

Журналист Илья Азар, который был одним из инициаторов марша, заявил, что придет на «Чистые пруды» в частном порядке.

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко и главред Иван Колпаков тоже пришли на акциюhttps://t.co/ZxPqKoIE8U



Фото: Евгений Фельдман pic.twitter.com/hYOE0IW2tP — Медиазона (@mediazzzona) 12 июня 2019 г.

В эфире «Дождя» к нему подошел офицер полиции и зачитал постановление прокуратуры о том, что проведение шествия не согласовано и будет считаться нарушением закона о массовых предприятий. Азар обратил внимание на то, что в постановлении с его фамилией неправильно указано отчество, после чего полицейский, по его словам, ушел.

Тимченко и главный редактор «Медузы» Иван Колпаков также пришли на «Чистые пруды». «Это никак не противоречит тому, что мы вчера сказали», - сказал журналистам Колпаков, пояснив, что они с Тимченко не могли призывать людей на акцию, но в частном порядке могут в ней участвовать.

Гендиректор «Медузы» Гапина Тимченко. SHAMIL ZHUMATOV / REUTERS

«Я не в праве никого ни к чему призывать, - сказала Тимченко. - Каждый должен думать своим умом».

В числе собравшихся - политик Алексей Навальный, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, политолог Глеб Павловский, писатель Григорий Остер.

«Это очень хорошо, прекрасно, классно, что выпустили Ивана Голунова, - сказал Азар. - У марша за свободу Ивана Голунова было три цели. Недостаточно найти, кто подкидывал наркотики. Главное, кто это организовал и заказал. Чтобы власть сейчас не „соскочила“ с этой темы».