В Москве на марше в поддержку Ивана Голунова начались задержания.

В Москве у станции метро «Чистые пруды», откуда планировалось провести марш в поддержку журналиста Ивана Голунова, собрались люди и дежурит полиция. Некоторые из собравшихся уже начали движение по Мясницкой улице. Есть задержанные.
Сейчас там несколько сотен человек, передают корреспондент Би-би-си.
Ранее полиция призывала собравшихся разойтись и не мешать проходу других граждан.
Задержаны от трех до пяти человек, передает корреспондент «Дождя». По ее данным, среди задержанных - журналист Петр Пархоменко.
Накануне уголовное дело против Голунова было прекращено, он вышел на свободу. После этого журналист заявил, что не собирается сам идти на марш и рекомендует другим провести 12 июня с родными и близкими. К этому же призвала руководитель издания «Медуза», где Голунов работает специальным корреспондентом.