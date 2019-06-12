В Москве проходит марш в поддержку Ивана Голунова. Количество задержанных исчисляется десятками. ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

В центре Москвы проходит несогласованный с властями марш в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. По данным «ОВД-Инфо», задержаны более 30 человек, в том числе журналисты. Среди задержанных - Алексей Навальный.

Перед началом шествия у станции метро «Чистые пруды» собралось несколько сотен человек, передают корреспондент Би-би-си. В числе собравшихся - политик Алексей Навальный, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, политолог Глеб Павловский, писатель Григорий Остер.

Полиция призывала собравшихся разойтись и не мешать проходу других граждан. После начала шествия начались задержания. Сейчас они продолжаются.

В Москве проходит марш в поддержку Ивана Голунова. Количество задержанных исчисляется десятками. ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV / REUTERS

По данным проекта «ОВД-Инфо», задержаны более 35 человек, не считая журналистов.

Среди задержанных - журналисты «Медузы» Илья Жегулев и Андрей Перцев, корреспондент телеканала «Дождь» Василий Полонский, главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло.

Навальный также задержан, сообщает его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Момент задержания Алексея Навального. ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

Участники акции говорят, что задерживают в основном тех, у кого майки или значки в поддержку Голунова.

Полиция перекрыла движение по Мясницкой улице. После этого участники марша свернули в переулок.

В Москве проходит марш в поддержку Ивана Голунова. Количество задержанных исчисляется десятками. ФОТО: Pavel Golovkin / AP

Другая часть людей двинулась по Бульварному кольцу.

На пересечении Петровского с Цветным бульваром на Трубной площади шествие уперлось в полицейское оцепление. «Пропускай!» - скандировали люди.

Police block off planned route to the FSB headquarters but the march has continued down a neighboring street pic.twitter.com/muj18IC2jk — Evan Gershkovich (@evangershkovich) 12 июня 2019 г.

Задержание стали более массовыми и жесткими именно на Трубной площади.

Людей обыскивают и отправляют в автозаки. На площади стоит плотной оцепление из сотрудников Росгвардии.

Ходить или не ходить?

Накануне уголовное дело против Голунова было прекращено, он вышел на свободу. После этого журналист заявил, что не собирается сам идти на марш и рекомендует другим провести 12 июня с родными и близкими. К этому же призвала руководитель издания «Медуза», где Голунов работает специальным корреспондентом.

В Москве проходит марш в поддержку Ивана Голунова. Количество задержанных исчисляется десятками. ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV / REUTERS

«Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать», - говорилось в заявлении Тимченко, Дмитрия Муратова и Елизаветы Осетинской.

Журналист Илья Азар, который был одним из инициаторов марша, заявил, что придет на «Чистые пруды» в частном порядке.

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко и главред Иван Колпаков тоже пришли на акциюhttps://t.co/ZxPqKoIE8U



Фото: Евгений Фельдман pic.twitter.com/hYOE0IW2tP — Медиазона (@mediazzzona) 12 июня 2019 г.

В эфире «Дождя» к нему подошел офицер полиции и зачитал постановление прокуратуры о том, что проведение шествия не согласовано и будет считаться нарушением закона о массовых предприятий. Азар обратил внимание на то, что в постановлении с его фамилией неправильно указано отчество, после чего полицейский, по его словам, ушел.

Тимченко и главный редактор «Медузы» Иван Колпаков также пришли на «Чистые пруды». «Это никак не противоречит тому, что мы вчера сказали», - сказал журналистам Колпаков, пояснив, что они с Тимченко не могли призывать людей на акцию, но в частном порядке могут в ней участвовать.

«Я не в праве никого ни к чему призывать, - сказала Тимченко. - Каждый должен думать своим умом».

В Москве проходит марш в поддержку Ивана Голунова. Количество задержанных исчисляется десятками. ФОТО: Pavel Golovkin / AP

В числе собравшихся - политик Алексей Навальный, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, политолог Глеб Павловский, писатель Григорий Остер.