Михаил Кылварт рассказал, на какой стадии находятся переговоры по поводу возможного перекрытия Лаагна-теэ

«Сегодня мы обсуждаем Рейди-теэ. По поводу Лаагна-теэ нам пока нечего добавить. Ситуация не изменилась: у Голливуда свои желания, а у города свои условия. В то же время переговоры продолжаются. Возможно, уже завтра мы выступим с каким-то заявлением», - заявил Кылвар во время пресс-конференции в среду.

Ранее Кылварт говорил, что полное закрытие Лаагна-теэ на целый месяц даже не обсуждается, но город готов рассмотреть вариант краткосрочного перекрытия дороги.

По мнению мэра, съемки какого бы ни было фильма, не являются поводом для закрытия на месяц одной из главных дорожных артерий столицы.

На этой неделе Транспортный департамент должен представить столичным властям отчет, который поможет определиться с возможными вариантами перекрытия Лаагна-теэ.