Live: Тянак мчит к победе на Ралли Сардинии. 13. скоростной участок

Оттю Тянаку сегодня нет равных: наш гонщик объехал как стоячих своих преследователей и вырвал у испанца Дани Сордо первое место на итальянском этапе Кубка мира.
Тянак выиграл 11-й и 12-й спецучастки, выйдя тем самым на первое место Ралли Сардинии. На техпаузу наш гонщик ушел с преимуществом перед Сордо уже в в шесть секунд и не верится, что Отть отдаст это преимущество. Сордо - не самый быстрый гонщик, а если у Тянака не случится таких технических проблем, как у Себастьяна Ожье, то победа, считай, в кармане.
Из "Большой тройки" Ожье-Тянак-Нойвиль за победу борется именно Отть: Нойвилль сегодня был крайне медленнен и теперь его отставание от нашего раллиста уже чуть более двух минут.
Чем закончится 17-й спецучасток - смотри прямую трансляцию на портале в 16:55.