Live: Тянак мчит к победе на Ралли Сардинии. 13. скоростной участок

Тянак выиграл 11-й и 12-й спецучастки, выйдя тем самым на первое место Ралли Сардинии. На техпаузу наш гонщик ушел с преимуществом перед Сордо уже в в шесть секунд и не верится, что Отть отдаст это преимущество. Сордо - не самый быстрый гонщик, а если у Тянака не случится таких технических проблем, как у Себастьяна Ожье, то победа, считай, в кармане.