Отть Тянак выиграл все спецучастки субботы

13-й спецучасток оказался несчастливым для конкурентов Тянака - ехали довольно медленно и Тянаку проиграли минимум 3,9 секунды, как напарник по "Тойоте" Крис Мик. А Дани Сордо проехал на три десятых медленнее, проиграв в итоге 4,2 секунды, и Тянак сумел еще нарастить свое преимущетва над довольно-таки сенсационным испанцем до 10,2 секунды. Как Сордо не старался, но ни из машины, ни из себя резервов извлечь не смог.

14-й и 15-й участки также остались за Тянаком, отрыв которого от Дани Сордо к концу дня составил уже более 20 секунд.