Kalevi Panorama - первый проект в Эстонии, который будет оснащен комплексными системами "умный дом"

Директор по маркетингу и продажам Kalevi Panorama Residence Яна Тооме пояснила, что расположенные в центре города квартиры великолепно подходят в качестве инвестиции как для дальнейшей перепродажи, так и для аренды. "Первые покупатели уже выиграли, так как квартиры выросли в цене", - отметила Тооме.

На сегодняшний день квартиры в Kalevi Panorama приобрели совершенно разные люди. Среди них не только молодые и успешные. Цены, скорее, ниже средних для этого района.

Всего в трех домах будет построено 180 квартир и 232 парковочных места.

Системы "умный дом"

Kalevi Panorama – это не обычный девелоперский проект. Сегодня девелоперы должны думать о том, как выделиться на рынке. Расположенный возле стадиона Kalev девелоперский проект является первым в Эстонии, в котором будут установлены комплексные системы "умный дом".

За этим стоит Techno Life – дочерняя фирма охранной компании USS. Член правления компании Кууно Лотамыйз пояснил, что по своему желанию жильцы Kalevi Panorama получат самые современные системы "умный дом", где учтены отзывы многих пользователей данной системы.

"Нередко в отзывах отмечается, что сложно разбираться в этом обилии пультов и экранов. Нужно долго разбираться в приложении. Обучение занимает много времени. Помимо этого система не всегда эстетично выглядит", - говорит Лотамыйз. Компания Techno Life решила проблему таким образом, что всей квартирой можно управлять через планшет, и существенные функции находятся на одной странице. И, конечно же, всем можно управлять через мобильный телефон.

Как при любых системах "умный дом", человек может сам управлять инженерными системами, в том числе отоплением, вентиляцией и охлаждением. Любые показатели автоматически отправляются управляющему домом. Существует возможность передачи видео.

Хороший объект для инвестирования

В качестве инвестиции, можно приобрести в Panorama квартиру и сдавать ее в аренду. Например, при покупке квартиры стоимостью от 110 000 до 125 000 евро, средняя цена аренды может составить немногим выше 600 евро. Более дорогие квартиры могут сдаваться по цене свыше 800 евро. Если сдавать на длительный срок.

При краткосрочной аренде, например, через Airbnb, доход может составить от 1000 до 1400 евро в месяц. Хочется отметить, что в обоих случаях это, скорее, пример, а не гарантированные суммы аренды.

Учитывая административные расходы и необходимый время от времени ремонт, который должен учитывать любой владелец арендной квартиры, ежемесячная и годовая доходность может быть несколько ниже. Свою роль играет также инфляция.

Учитывая цену квартиры, доходность таких квартир может начинаться примерно от 5% и в долгосрочной перспективе при Airbnb квартирах достигать 10%.

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