Kalevi Panorama - первый проект в Эстонии, который будет оснащен комплексными системами "умный дом"

Три многоквартирных дома, возводимых возле стадиона Kalev, буквально напичканы системами "умный дом", которые должны понравиться тем, кто занимается сдачей квартир в аренду.
Директор по маркетингу и продажам Kalevi Panorama Residence Яна Тооме пояснила, что расположенные в центре города квартиры великолепно подходят в качестве инвестиции как для дальнейшей перепродажи, так и для аренды. "Первые покупатели уже выиграли, так как квартиры выросли в цене", - отметила Тооме.
На сегодняшний день квартиры в Kalevi Panorama приобрели совершенно разные люди. Среди них не только молодые и успешные. Цены, скорее, ниже средних для этого района.
Всего в трех домах будет построено 180 квартир и 232 парковочных места.
Системы "умный дом"
Kalevi Panorama – это не обычный девелоперский проект. Сегодня девелоперы должны думать о том, как выделиться на рынке. Расположенный возле стадиона Kalev девелоперский проект является первым в Эстонии, в котором будут установлены комплексные системы "умный дом".
За этим стоит Techno Life – дочерняя фирма охранной компании USS. Член правления компании Кууно Лотамыйз пояснил, что по своему желанию жильцы Kalevi Panorama получат самые современные системы "умный дом", где учтены отзывы многих пользователей данной системы.
"Нередко в отзывах отмечается, что сложно разбираться в этом обилии пультов и экранов. Нужно долго разбираться в приложении. Обучение занимает много времени. Помимо этого система не всегда эстетично выглядит", - говорит Лотамыйз. Компания Techno Life решила проблему таким образом, что всей квартирой можно управлять через планшет, и существенные функции находятся на одной странице. И, конечно же, всем можно управлять через мобильный телефон.
Как при любых системах "умный дом", человек может сам управлять инженерными системами, в том числе отоплением, вентиляцией и охлаждением. Любые показатели автоматически отправляются управляющему домом. Существует возможность передачи видео.
Хороший объект для инвестирования
В качестве инвестиции, можно приобрести в Panorama квартиру и сдавать ее в аренду. Например, при покупке квартиры стоимостью от 110 000 до 125 000 евро, средняя цена аренды может составить немногим выше 600 евро. Более дорогие квартиры могут сдаваться по цене свыше 800 евро. Если сдавать на длительный срок.
При краткосрочной аренде, например, через Airbnb, доход может составить от 1000 до 1400 евро в месяц. Хочется отметить, что в обоих случаях это, скорее, пример, а не гарантированные суммы аренды.
Учитывая административные расходы и необходимый время от времени ремонт, который должен учитывать любой владелец арендной квартиры, ежемесячная и годовая доходность может быть несколько ниже. Свою роль играет также инфляция.
Учитывая цену квартиры, доходность таких квартир может начинаться примерно от 5% и в долгосрочной перспективе при Airbnb квартирах достигать 10%.
Новый пакет для съемных квартир
С этой целью компания Techno Life предлагает пакет для съемных квартир. Во всех квартирах Kalevi Panorama могут быть установлены электронные замки. Если человек хочет начать сдавать квартиры в аренду, он может приобрести в компании Techno Life электронный замок и клавиатуру. Весь процесс аренды будет проходить через интернет-среду Techno Life, где принимается бронирование, и клиентам выдаются автоматические коды доступа.
Сдавая квартиру в аренду через приложение AirBnB, Booking.com и прочие подобные приложения, самой большой проблемой является то, что человек, по сути, становится отельером, который бегает с ключами по городу или оставляет их где-то под ковриком. "Подобное решение позволяет автоматизировать заселение", - отметил Лотамыйз. Для каждого посетителя система генерирует уникальный код, который состоит из последних пяти цифр номера телефона. Никому ничего не нужно передавать, да и код легко запоминается. Уходя, не нужно нигде оставлять ключи.
"Мы сейчас разрабатываем систему, которая автоматически будет направлять нам бронь из Airbnb и Booking.com. Также автоматически будет осуществляться поиск свободной комнаты и посетителям отсылаться приветствие с необходимой информацией", - рассказал Лотамыйз о разработках.
Слияние двух решений
Компания Techno Life объединит систему "умный дом" и пакет для съемных квартир. Размещенный на стене планшет превращается в предлагающий разные услуги центр. Зачастую иностранец не знает, по какому номеру можно вызвать такси. В таком случае программа Techno Life порекомендует надежного партнера. Также можно будет узнать, в какой ресторан или бар стоит сходить, у кого заказать еду с доставкой или, например, уборщика.
"Получаемый оборот мы делим с арендодателем. Если клиент воспользуется услугами предложенных фирм, то мы разделим прибыль между собой. Так, арендодатель может заработать дополнительную прибыль, - объяснил Лотамыйз.
- Всего в Эстонии установлено уже более 500 таких дверей. Kalevi Panorama же является первым девелоперским проектом, где эта возможность будет создана с самого начала", - пояснил он.
Низкие расходы
Система "умный дом" и класс энергопотребления В означают, что расчетный расход на коммунальные услуги на семью из 4 членов составит 2 евро на квадратный метр. При этом, например, в квартире отсутствуют радиаторы, везде установлены полы с подогревом.
По словам Яна Тооме, высокая стоимость строительства означает, что девелоперы строят меньшие по площади квартиры. То есть, квартира может быть трехкомнатной, но она будет более компактной. Так и в Kalevi Panorama.
Преимуществом квартир Kalevi Panorama являются просторные гардеробы, установленные в коридорах. Также просторные ванные комнаты. Окна изготовлены на заказ и великолепно изолируют уличный шум. Будущим жильцам не нужно беспокоиться из-за доносящегося со стадиона шума. В выходящих на южную сторону квартирах автоматически включается охлаждение, как только поверхность окон достигает определенной температуры.
В трех домах сейчас идут внутренние работы, два из них активно продаются, один – скоро будет выставлен на продажу. К заселению дома Kalevi Panorama должны быть готовы к декабрю 2019 года.