Фото: хотели бы вы снять на лето такую дачу?

К такому строению невозможно относиться спокойно: оно или нравится, или вызывает неприятие. Рассмотреть фото неординарного дома предлагает HQRoom.
Проектное бюро Taller de Arquitectura Contextual представило House 8 — виллу для сдачи внаем в городе Энсенада, Мексика. Это часть более масштабного проекта Bruma, включающего отель и другие виллы на территории винодельческого комплекса в Нижней Калифорнии.
Архитекторы здания вдохновились ландшафтом и использовали камни, деревья и растения для создания спокойной и уединенной атмосферы. Благодаря панорамным окнам и раздвижным дверям у гостей возникает ощущение отдыха в саду, ведь границы между интерьером и экстерьером сведены к минимуму.
Вилла состоит из пяти спален, гостиной, кухни, бара, столовой, патио и зоны приема гостей.
Все фото необычного дома можно посмотреть ЗДЕСЬ.