Ср, 12.06.2019
Если вы не сумели убедить многих жителей Ида-Вирумаа в том, что их дом – Эстонская Республика, а не Россия, то не отнимайте у них хотя бы рабочие места в Эстонии. Иван Макаров

Фото: хотели бы вы снять на лето такую дачу?

Вилла в Мексике.

ФОТО: hqroom.ru

К такому строению невозможно относиться спокойно: оно или нравится, или вызывает неприятие. Рассмотреть фото неординарного дома предлагает HQRoom.

Вилла в Мексике.

ФОТО: hqroom.ru

Проектное бюро Taller de Arquitectura Contextual представило House 8 — виллу для сдачи внаем в городе Энсенада, Мексика. Это часть более масштабного проекта Bruma, включающего отель и другие виллы на территории винодельческого комплекса в Нижней Калифорнии.

ФОТО: hqroom.ru

Архитекторы здания вдохновились ландшафтом и использовали камни, деревья и растения для создания спокойной и уединенной атмосферы. Благодаря панорамным окнам и раздвижным дверям у гостей возникает ощущение отдыха в саду, ведь границы между интерьером и экстерьером сведены к минимуму.

ФОТО: hqroom.ru

Вилла состоит из пяти спален, гостиной, кухни, бара, столовой, патио и зоны приема гостей.

Все фото необычного дома можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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