Настроения в Ида-Вирумаа: «Постройте этот миллиардный завод здесь у нас!»

«Многие не знают даже эстонского языка, где они найдут новую работу, а? Последствия могут быть очень жесткими», - предсказывает он.

Игорь обвиняет политиков, особенно из Центристской партии, которые многие годы вольготно чувствовали себя в этом регионе.

«Эти Яна Тоом и Михаил Стальнухин. Им не стыдно? Появляются только тогда, когда приближаются выборы».

Видно, что Игорь начинает горячиться.

«Да, в каком-то смысле можно сказать, что центристы нас предали. Видно, что таллиннские и ида-вируские центристы работают по-разному. Вот был бы Сависаар во главе, тогда все было бы в порядке, он заботился о нашем регионе. То, что российское электричество дешевле, известно уже давно, это не должно было стать там для них сюрпризом»,- выкладывает Игорь все, что накипело.

В то же время в нарвской Венеции

В паре десятков километров по течению вниз, на берегу Нарвского водохранилища в садовом товариществе «Прибрежный» говорят, что у них там живет бывший работник Eesti Energia Александр, которого все знают скорее по фамилии – Соловей.

Проводящий пенсию на берегу Нарвского водохранилища Соловей работал на электростанции с 1970-х годов, куда попал после окончания Ленинградского политехникума. ФОТО: Ремо Тынисмяэ

Дядя Соловей, которому чуть за 70 лет, с 1970-х годов работал на Нарвской электростанции, когда закончил тогдашний Ленинградский политехникум и был заправлен сюда на работу. На пенсию он вышел в прошлом десятилетии.

Пожилой господин говорит, что все это выглядит не очень красиво, но он не может оценить, правильные решения принимает руководство Eesti Energia, или нет. Но он убежден, что все начало катиться под гору, когда Эстония восстановила независимость и до Нарвы добралась глобализация.

«Ну, приехали новые люди и начали вести дела по своему усмотрению. Как этот новатор Анатолий Чубайс перевернул все с ног на голову по ту сторону границы, так сделали и тут. Но в чуть меньших масштабах».

Соловей, который получает информацию через канал ЭТВ+, говорит, что иногда не понимает, как можно объяснить человеку, что он остался без работы потому, что поднялась цена на квоту CO2.

«Я говорю, если вулкан Этна начнет извергаться, он выпустит в воздух в несколько раз больше углекислого газа, чем наша электростанция за целый год работы. Кто-то просто придумал эту глобализацию и сопровождающие ее признаки и зарабатывает на этом деньги. В другие возможности я не верю».

Соловей с э-сигаретой во рту признает, что хорошие времена для энергетиков прошли. А если совсем честно – для всей Нарвы и ее заводской культуры.

«Вот, мой сосед как-то пошутил, что мы с ним – специалисты. Сам он работал на Кренгольмской мануфактуре. Я сказал, что это не так, мы скорее полные нули. Поскольку теперь здесь правящим классом являются скорее челноки», - жестами Соловей показывает людей с большими тюками. Он ссылается на контрабандистов, перемещающихся между Россией и Эстонией.