Настроения в Ида-Вирумаа: «Постройте этот миллиардный завод здесь у нас!»

В то время как журналисты и высокопоставленные местные чиновники ожидают во дворе ида-вируского завода по производству масел Enefit прибытия министров финансов Мартина Хельме и окружающей среды Рене Кокка, на расположенной напротив входа автобусной остановке сидят трое мужчин. Фотограф Postimees Ремо Тынисмяэ фотографирует их.
Один из компании машет рукой. Посыл понятен – не снимай!
На всякий случай бегу к ним, чтобы уладить возможный конфликт. «Вам не нравится?» - спрашиваю.
«Ай, нет. Без разницы».
Смотрю на руки мужчин. В копоти, грязные. Одежда тоже испачкана. На голове каски. Должно быть энергетики или шахтеры. Первая мысль: «Ох, наверное, отправлены в принудительный отпуск!»
Поскольку мысль я произнес вслух, в один голос звучит ответ: «Нет!»
Они из Кохтла-Ярве.
Скорее строители
«Мы не шахтеры, а строители. Так что нам рабочих мест хватает», - объясняют мне с хитрыми лицами и показывают руками в сторону входа на завод, где припаркована их машина, на которой написано Axioma servisas UAB. Эта фирма обслуживает промышленное оборудование.
Самый молодой интересуется: «Ну, кто едет к нам в гости?»
«Конечно, министры», - отвечаю ему.
«И за чем таким они к нам сюда едут?» - продолжает он.
Сидящий на скамейке в центре отвечает вперед меня: «Из-за принудительного отпуска на Eesti Energia, из-за чего еще!»
Объясняю, что руководство страны приехало посмотреть, как из старых покрышек делают масло.
Самый старший слушает, но ничего не говорит. Просто кивает.
Средний сообщает: «Их там около 1300 человек, будущее которых туманно, если я не ошибаюсь, да?»
Молодой сразу выстреливает: «Я не верю в те цифры, которые распространяют в СМИ. Они должны быть больше!»
Очень интересно!
«Как это?» - спрашиваю.
«Ну, подумай сам. Если закрывают один энергоблок, сколько человек там работает, на скольких это повлияет на партнерских предприятиях, и так далее? Это длинная цепочка!»
«То есть по Нарве это сильный удар?» - предполагаю я.
«Очень сильный. Знаете, нам тут нужны заводы. Вот эти жители юга Эстонии, – хорошо, не будем говорить за них – но они высказались против строительства какого-то миллиардного завода под Тарту. К черту, ну тащите этот миллиардный завод к нам! У нас тут полно свободных рабочих рук и от такой возможности мы не откажемся».
Вижу, что коллеги уже входят в дом. Говорю, что должен идти, но, не могли бы они назвать свои имена?
Молодой отвечает, улыбаясь: «Не нужно. Достаточно наших откровений».
Сависаар все же заботился
А наш день в Ида-Вирумаа начался у электростанции Аувере. Там мы познакомились с Игорем, который работает там энергетиком. На работу он приехал на солидном джипе. Это четкий знак о том, что зарплаты на этом предприятии для одного из самых бедных регионов Эстонии очень хорошие.
Игорь говорит, что он не беспокоится о принудительном отпуске.
«Меня это не касается. Сокращают пенсионеров, и это недавнее решение скорее касается шахтеров и лишь какой-то части энергетиков».
Но Игорь согласен, что решение болезненное для многих вируских семей, чьим кормильцем является Eesti Energia.
«Многие не знают даже эстонского языка, где они найдут новую работу, а? Последствия могут быть очень жесткими», - предсказывает он.
Игорь обвиняет политиков, особенно из Центристской партии, которые многие годы вольготно чувствовали себя в этом регионе.
«Эти Яна Тоом и Михаил Стальнухин. Им не стыдно? Появляются только тогда, когда приближаются выборы».
Видно, что Игорь начинает горячиться.
«Да, в каком-то смысле можно сказать, что центристы нас предали. Видно, что таллиннские и ида-вируские центристы работают по-разному. Вот был бы Сависаар во главе, тогда все было бы в порядке, он заботился о нашем регионе. То, что российское электричество дешевле, известно уже давно, это не должно было стать там для них сюрпризом»,- выкладывает Игорь все, что накипело.
В то же время в нарвской Венеции
В паре десятков километров по течению вниз, на берегу Нарвского водохранилища в садовом товариществе «Прибрежный» говорят, что у них там живет бывший работник Eesti Energia Александр, которого все знают скорее по фамилии – Соловей.
Дядя Соловей, которому чуть за 70 лет, с 1970-х годов работал на Нарвской электростанции, когда закончил тогдашний Ленинградский политехникум и был заправлен сюда на работу. На пенсию он вышел в прошлом десятилетии.
Пожилой господин говорит, что все это выглядит не очень красиво, но он не может оценить, правильные решения принимает руководство Eesti Energia, или нет. Но он убежден, что все начало катиться под гору, когда Эстония восстановила независимость и до Нарвы добралась глобализация.
«Ну, приехали новые люди и начали вести дела по своему усмотрению. Как этот новатор Анатолий Чубайс перевернул все с ног на голову по ту сторону границы, так сделали и тут. Но в чуть меньших масштабах».
Соловей, который получает информацию через канал ЭТВ+, говорит, что иногда не понимает, как можно объяснить человеку, что он остался без работы потому, что поднялась цена на квоту CO2.
«Я говорю, если вулкан Этна начнет извергаться, он выпустит в воздух в несколько раз больше углекислого газа, чем наша электростанция за целый год работы. Кто-то просто придумал эту глобализацию и сопровождающие ее признаки и зарабатывает на этом деньги. В другие возможности я не верю».
Соловей с э-сигаретой во рту признает, что хорошие времена для энергетиков прошли. А если совсем честно – для всей Нарвы и ее заводской культуры.
«Вот, мой сосед как-то пошутил, что мы с ним – специалисты. Сам он работал на Кренгольмской мануфактуре. Я сказал, что это не так, мы скорее полные нули. Поскольку теперь здесь правящим классом являются скорее челноки», - жестами Соловей показывает людей с большими тюками. Он ссылается на контрабандистов, перемещающихся между Россией и Эстонией.
Происходящее на Eesti Energia теперь от Соловья далеко. Он выращивает на своей даче садовые маки и цветы: «Больше ничего в жизни не надо. Вот разве чтобы дети и внуки почаще приезжали».