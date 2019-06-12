Ратас: Марти Куузик не имеет права на компенсацию

Премьер-министр Юри Ратас на состоявшемся в среду инфочасе правительства подтвердил, что находившийся один день в должности министра внешней торговли и ИТ Марти Куузик не имеет права на компенсацию.
"Отвечает действительности, что права на компенсацию нет — это вытекает из Закона о правительстве республики, если министр уходит в отставку по собственному желанию",- пояснил Ратас, по словам которого он присутствовал на совещании, где Куузик сказал, что решил уйти в отставку, и на той встрече никто ему никакой компенсации не обещал.
"В то же время Эстония — демократическое государство, и люди имеют право предъявлять требования, а если требования не исполняются, люди имеют право подавать в суд", - сказал Ратас.
30 апреля Марти Куузик подал премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке с поста министра по делам внешней торговли и ИТ. В своем заявлении Куузик сообщил, что в интересах сохранения в правительстве спокойной работы, очистки своего престижа и защиты интересов своей семьи он подает в отставку с поста министра.
«Я подал председателю партии EKRE Марту Хельме и премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке с поста министра. Я по-прежнему заявляю, что предъявляемые мне обвинения — это клевета, я не применяю насилие», - сообщил Куузик. «В дополнение к развернутой против меня отвратительной кампании в прессе добавилось еще и решение прокуратуры возбудить в отношении меня уголовное дело. В этой ситуации я не смогу выполнять свою работу министра. Не смогут нормально работать и остальные члены правительства», - отмечается в заявлении Куузика.
«Я отказываюсь от поста министра не потому, что я согласен с обвинениями против меня, а напротив, потому, что хочу сосредоточиться на своей защите в рамках уголовного дела и на восстановлении своего честного имени», - подчеркнул тогда Куузик.