Драма на Сардинии: разбитая на последнем спецучастке машина лишила Тянака победы

Отть Тянак лидировал на Ралли Сардинии практически до конца сегодняшнего дня, но одна ошибка перечеркнула все надежды на победу.
Сегодняшний день Тянак начал с почти полуминутного отрыва от Дани Сордо. Тянак выбрал умную тактику, поспешал не торопясь и победа, как казалось, уже была в кармане. Однако на 19-м спецучастке, когда уже финишировал конкурент Тянака за победу на Сардинии, Сордо, пришли известия об ошибке пилотирования и как показала трансляция, то Тянак ехал медленно и на разбитой машине.
Потеряв на последнем спецучастке 2 минуты и 15 секунд, Тянак откатился в итоговом протоколе на пятое место, уступив победу Дани Сордо. Хорошо, что Тянак еще не проиграл Тьери Нойвилю, который сегодня занял шестое место.
За Сордо финишировали Теэму Сунинен и Андреас Миккельсен, сформировавшие подиум Ралли Сардинии.
Следующий этап чемпионата мира по ралли пройдет в августе в Финляндии.