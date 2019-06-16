Драма на Сардинии: разбитая на последнем спецучастке машина лишила Тянака победы

Сегодняшний день Тянак начал с почти полуминутного отрыва от Дани Сордо. Тянак выбрал умную тактику, поспешал не торопясь и победа, как казалось, уже была в кармане. Однако на 19-м спецучастке, когда уже финишировал конкурент Тянака за победу на Сардинии, Сордо, пришли известия об ошибке пилотирования и как показала трансляция, то Тянак ехал медленно и на разбитой машине.