Получать университетское образование на работе

Идея объединить учебу и работу уже не новая. Однако ново то, что обучение на рабочем месте в сущности станет частью университетского обучения. Если раньше это в основном была профессиональная подготовка, теперь же должно быть так, чтобы учась, можно было дойти и до диплома магистра. Это совсем другой уровень «ученика» из истории про мастера и подмастерья.

Причина в том, что возможность сегодня научиться всему важному и только потом идти на работу, больше не актуальна. Все меняется так быстро и для того, чтобы освоить что-то новое нужно постоянно переучиваться.

Однако же на работу нужно ходить постоянно. Это означает, что 80% изученного приобретает человек для работы, во время работы или по итогам работы. В таком определении профессионального образования получается что ¾ знания, мы получаем на работе и только четверть учась в университете.

Несколько стран пришли к легилизации так называемого обучения «ученика» в качестве профессионального образования, однако на уровне высшего образования это в стадии пилотирования. У проекта 8 партнеров из европейских стран, от каждой страны представлены одна высшая школа и организация предпринимательства, от Эстонии Таллиннский университет и Торгово-промышленная палата Эстонии.

В Эстонии проанализировали практику, где 50% составляет обучение и 50% проходит на рабочем месте. Так происходило в трех высших школах, в каждой из них на одной специальности. Четвертый пример - программа « Молодежь в школу», которая проходит более 10 лет в сотрудничестве с Таллиннским университетом, так как учебный процесс проходит через программу семинаров для учителей.

За обучения «ученика» отвечают школы: за основу берут программу школы и на рабочем месте изученное засчитывают частью учебной работы. Распространяется подход, при котором учится идут те, кто уже работает в обучающей отрасли.

Руководитель обучения, основанного на работе, на рабочем месте, то есть ментор должен быть в курсе учебной деятельности университета, понимать, как помочь и поддержать обучаемых.

В то же время возникает вопрос, какая квалификация должна быть у руководителей на рабочем месте, их статус. Необходимо ли наличие соответствующего профессионального сертификата ? В настоящее время руководители преимущественно специалисты своего дела, однако для осуществления будущей учебной работы также очень важно руководителей подготовить.

Вопросы создали ситуацию, где руководитель магистрского обучения сам не является магистром или у руководителя прикладного образовании нет высшего образования.